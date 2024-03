Ariana Grande

La cantante di «7 Rings» ha chiesto ai fan di smettere di inviare «messaggi pieni di odio» ai suoi cari.

Ariana Grande si è rivolta ai social media per chiedere ai suoi fan di smettere di molestare le persone che ama. In special modo dopo l'uscita del nuovo album «Eternal Sunshine» che sarebbe in parte dedicato al suo ex-marito Dalton Gomez.

«Volevo solo dire che chiunque stia inviando messaggi pieni di odio alle persone della mia vita, soprattutto basandosi sulla vostra interpretazione di questo album, che questo atteggiamento non mi sta sostenendo e sta assolutamente facendo il contrario di ciò che incoraggerei», ha detto Ariana Grande in una serie di post su Instagram.

La cantante ha in seguito aggiunto che i fan stavano anche interpretando completamente male l'intenzione dietro la musica.

La storia su IG Instagram

«Non è così che mi si sostiene, anzi...»

La 30enne ha condiviso col suo fan base che, inviando messaggi spiacevoli al suo ex, il suo stato d'animo è crollato. «Vi chiedo gentilmente di non farlo. Non è così che mi si sostiene. È il contrario», ha continuato la popstar, spiegando che, anche se il nuovo album affrontava argomenti difficili, era stato realizzato con amore.

«Sebbene questo album catturi molti momenti dolorosi, è anche intessuto con un filo di amore profondo e sincero», ha spiegato la cantante. «Se non riesci a sentire questo, ascolta più attentamente».

Testi come «Yet you played me like Atari», «Now it's like I'm lookin' in the mirror», «Hope you feel alright when you're in her», hanno portato a speculazioni sul fatto che la nuova musica di Ariana riguardi Dalton.

Ariana e Dalton hanno presentato istanza di divorzio nell'ottobre 2023. Attualmente la Grande sta frequentando la star di Broadway, Ethan Slater.

Covermedia