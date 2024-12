Ariana Grande

Dopo il successo di «Wicked», la star preferisce dedicare questa fase della sua vita alla recitazione.

Covermedia Covermedia

Ariana Grande avvisa i fan: dovranno passare molti anni prima di rivedere la star del pop nuovamente su un palco.

La 31enne, con alle spalle un decennio di grande successo, ha pubblicato il settimo album, «Eternal Sunshine», a marzo, entusiasmando i fan con quattro tour mondiali nel corso degli anni.

Ma, dopo il successo di «Wicked», apprezzato da pubblico e critica, Ariana ha deciso di dedicarsi maggiormente alla recitazione, ritirandosi a tempo indeterminato dalla musica.

«Sono molto grata alla recitazione e penso che i miei fan sappiano che la musica e i concerti saranno sempre parte della mia vita. Ma non credo che ciò avverrà nel breve termine», ha detto la star a Variety.

«Penso che nei prossimi anni esplorerò altre forme d'arte e credo che recitare stia diventando come una casa per me in questo momento. Sono grata per la loro comprensione. Sono riconoscente per il modo in cui siamo cresciuti insieme durante tutto questo percorso con Wicked. Ma la musica farà sempre parte della mia vita».

Ariana è tra le protagoniste di «Wicked», uscito nelle sale a novembre. La star tornerà a indossare i panni di Glinda Upland in «Wicked: For Good», la cui uscita è in programma per la fine del 2025.