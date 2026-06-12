Contro la Casa BiancaAriana Grande: «Non usate la mia musica per i video disumani dell'ICE»
SDA
12.6.2026 - 14:20
Ariana Grande critica la Casa Bianca per aver usato la sua musica in un video dell'ICE, l'agenzia americana per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, in cui vengono filmati migranti.
Keystone-SDA
12.06.2026, 14:20
12.06.2026, 14:29
SDA
«Vi prego di non usare la mia musica in relazione a questa assurdità barbara, disumana e odiosa», ha detto la cantante dopo che la sua canzone «Bye» è stata usata dalla Casa Bianca in un video in cui si vedevano gli agenti dell'Ice ammanettare migranti.
Il filmato era accompagnato dalla scritta «Bye-Bye. Il presidente Trump ci ha consegnato il confine più sicuro della storia».