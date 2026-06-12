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Contro la Casa Bianca Ariana Grande: «Non usate la mia musica per i video disumani dell'ICE»

SDA

12.6.2026 - 14:20

Ariana Grande (nella foto d'archivio all'ultimo Golden Globe) contro l'ICE: «Non usate la mia musica per questa assurdità barbara, disumana e odiosa».
Ariana Grande (nella foto d'archivio all'ultimo Golden Globe) contro l'ICE: «Non usate la mia musica per questa assurdità barbara, disumana e odiosa».
Keystone

Ariana Grande critica la Casa Bianca per aver usato la sua musica in un video dell'ICE, l'agenzia americana per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, in cui vengono filmati migranti.

Keystone-SDA

12.06.2026, 14:20

12.06.2026, 14:29

«Vi prego di non usare la mia musica in relazione a questa assurdità barbara, disumana e odiosa», ha detto la cantante dopo che la sua canzone «Bye» è stata usata dalla Casa Bianca in un video in cui si vedevano gli agenti dell'Ice ammanettare migranti.

Il filmato era accompagnato dalla scritta «Bye-Bye. Il presidente Trump ci ha consegnato il confine più sicuro della storia».

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