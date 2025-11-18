  1. Clienti privati
9 giorni di carcere Ariana Grande avvicinata da un australiano sul red carpet di «Wicked - Parte 2»

Covermedia

18.11.2025 - 11:00

Ariana Grande
Ariana Grande
Covermedia

Attimi di tensione alla première di Singapore: un uomo ha scavalcato le transenne per raggiungere la cantante e stringerla davanti ai flash. Arrestato e condannato a nove giorni di carcere.

Covermedia

18.11.2025, 11:00

18.11.2025, 11:11

L'uomo, Johnson Wen, 26 anni, è stato riconosciuto colpevole di disturbo della quiete pubblica dopo aver ammesso il fatto.

L'episodio contestato risale alla sfilata sul tappeto giallo, quando Wen aveva messo un braccio attorno alle spalle della cantante, saltando e urlando, mentre Ariana – visibilmente scossa – cercava di restare composta. A intervenire per prima era stata la co-star Cynthia Erivo, che lo aveva allontanato prima dell'arrivo della sicurezza.

Secondo i media locali, Wen avrebbe tentato due volte di invadere il red carpet: dopo essere stato scortato via, aveva provato nuovamente a scavalcare, venendo poi immobilizzato dalle guardie. I pubblici ministeri lo hanno definito un «intruso seriale», già noto per essersi introdotto a eventi di Katy Perry e The Weeknd.

L'ultima première mondiale di «Wicked – Parte 2» è attesa a New York, prima dell'uscita ufficiale del film il 21 novembre.

