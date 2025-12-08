Ariana Grande

L'artista racconta come «Wicked: For Good» abbia riaperto il dialogo con musica e identità.

Covermedia Covermedia

Ariana Grande torna sotto i riflettori con una rivelazione semplice e potente: interpretare Glinda in «Wicked: For Good» l'ha trasformata più di quanto immaginasse.

Nel film diretto da Jon M. Chu, l'artista ha trovato un nuovo spazio creativo dopo anni di pressioni e pause forzate. A «Variety» e «The Independent» ha spiegato che alcune sfumature vocali del personaggio le sono rimaste addosso, un segno di quanto il ruolo abbia inciso sulla sua evoluzione artistica.

Durante la promozione del film, Ariana ha raccontato che il lavoro sulla voce di Glinda non è stato un esercizio stilistico, ma la riscoperta di una parte di sé: note più luminose, intenzioni più teatrali, una musicalità che aveva accantonato.

«Sto facendo piccoli passi per guarire il mio rapporto con musica e tour», ha dichiarato. Una frase che chiarisce la portata emotiva dell'esperienza: non solo un musical, ma un ritorno alla radice del proprio talento.

La Grande ha inoltre voluto che brani iconici come «Popular» restassero coerenti con lo spirito originale del personaggio, evitando scorciatoie da pop star. Il risultato è un'interpretazione che unisce rigore vocale e immersione totale, già accolta come uno dei suoi lavori più maturi.

Ora guarda avanti: dopo l'uscita di «Wicked: For Good», Ariana Grande sta preparando un nuovo album e sta valutando un mini-tour nel 2026, segnali di una ripartenza che sembra più solida e consapevole. Glinda, insomma, ha fatto molto più che incantarla: le ha riaperto la strada.