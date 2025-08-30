Ariana Grande

La cantante torna sul palco con l'Eternal Sunshine Tour, in programma dal 6 giugno al 23 agosto 2026.

Covermedia Covermedia

Ariana Grande tornerà in tournée dopo sette anni.

La cantante e attrice ha annunciato che la prossima estate sarà on the road con l'Eternal Sunshine Tour, a supporto dell'omonimo album pubblicato nel 2024.

Poche ore prima dell'annuncio, la star aveva postato una clip dal tono criptico in cui si leggeva: «Annuncio in caricamento...» e «Ci vediamo il prossimo anno». Successivamente, Ariana ha rivelato ai suoi 374 milioni di follower di essere al lavoro su una nuova serie di concerti. La cantante sarà di scena in nove città americane, tra cui Los Angeles, Boston, Chicago e Austin; poi volerà alla volta di Londra per cinque show all'O2 Arena.

L'ultimo tour di Ariana risale al 2019, dopo la pubblicazione del suo quarto e quinto album in studio, ovvero «Sweetener» e «Thank U, Next». Il tour da oltre 100 concerti è iniziato il 18 marzo 2019 e si è concluso il 22 dicembre dello stesso anno.

Più di recente, la star si è dedicata maggiormente al cinema, riscuotendo grande successo nel ruolo di Glinda in «Wicked». Il sequel «Wicked – Parte 2» arriverà nelle sale il 21 novembre. Attualmente Grande è sul set per le riprese del quarto capitolo della saga «Ti Presento i Miei».

Lo scorso anno Ariana ha rassicurato i fan, ammettendo di non avere nessuna intenzione di abbandonare la musica. «Sono grata alla recitazione, ma penso che i miei fan sappiano che la musica e i concerti faranno sempre parte della mia vita, anche se non credo che tornerò nel breve termine», aveva dichiarato a Variety nel 2024.

«Nei prossimi anni voglio esplorare diverse forme di arte. Il set è la mia casa al momento... Ringrazio i miei fan per la comprensione».

L'Eternal Sunshine Tour partirà il 6 giugno e terminerà il 23 agosto.