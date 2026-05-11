Arianna Mihajlovic su Siniša: «Quando è morto non riuscivo a fare nulla, nemmeno la spesa»

Arianna Mihajlovic archivio IMAGO/NurPhoto

Durante la trasmissione condotta da Mara Venier la vedova dell'allenatore deceduto nel 2022 a causa della leucemia ha raccontato la loro storia durata trent'anni e le difficoltà affrontate dopo la scomparsa del marito.

Hai fretta? blue News riassume per te Arianna Mihajlovic è stata ospite di «Domenica In» e ha ricordato il marito Siniša Mihajlović, venuto a mancare nel 2022 all'età di 53 anni a causa della leucemia.

Interpellata da Mara Venier, ha detto: «Sto cercando di andare avanti e di essere forte per i miei figli. Sono qui per lanciare il messaggio che, nonostante tutto, si può e si deve andare avanti».

Durante l'intervista, Arianna ha ripercorso la storia d'amore con il celebre calciatore e allenatore, durata quasi 30 anni.

È stato amore a prima vista per entrambi. «Mi ha dato subito l'impressione di essere un uomo sul quale poter contare».

La moglie ha poi confessato che dopo il suo decesso si è sentita persa: «La notte non riuscivo a dormire. Mi svegliavo per un dolore alle gambe per la tensione, non riuscivo nemmeno a fare la spesa». Mostra di più

Arianna Mihajlovic è stata ospite di «Domenica In» e, con il sorriso e gli occhi lucidi, ha ricordato suo marito Siniša Mihajlović, venuto a mancare nel 2022 all'età di 53 anni a causa della leucemia.

Interpellata da Mara Venier, ha detto: «Sto cercando di andare avanti e di essere forte per i miei figli. Sono qui per lanciare il messaggio che, nonostante tutto, si può e si deve andare avanti».

Una storia d'amore durata quasi 30 anni

Durante l'intervista, come riporta tra gli altri «Il Mattino», Arianna ha ripercorso la storia d'amore con il celebre calciatore e allenatore, durata quasi 30 anni. «La prima volta che l'ho visto era al ristorante e ho pensato: "quanto sarebbe bello avere dei figli con lui"», ha confidato.

È stato amore a prima vista per entrambi. «Mi ha dato subito l'impressione di essere un uomo sul quale poter contare, di cui potermi fidare, perché anche io come lui mi sono guadagnata tutto da sola», ha aggiunto.

La coppia ha deciso di sposarsi dopo soli sei mesi e, un anno dopo le nozze, è arrivata la loro prima figlia, Victoria. «A 35 anni avevo già cinque figli, mentre oggi sono nonna di due nipoti», ha raccontato Arianna sorridendo.

Riguardo alla gelosia, la donna ha fatto una rivelazione. «Il lo sono e io controllavo tutto, ma lui non mi ha mai dato modo di essere gelosa. E lui rideva per queste scenate».

La battaglia contro la malattia

Siniša ha ricevuto la diagnosi di leucemia nel 2019. «Gli anni della malattia sono stati molto duri per la nostra famiglia e io non l'ho mai lasciato solo», ha raccontato la donna.

L'allenatore si è poi spento nel 2022. «Le sue ultime parole sono state che voleva più nipoti!».

La moglie ha poi confessato che dopo il suo decesso si è sentita persa: «La notte non riuscivo a dormire. Mi svegliavo per un dolore alle gambe per la tensione, non riuscivo nemmeno a fare la spesa».

Oggi Arianna Mihajlović gestisce una sua attività. «I miei figli mi hanno supportato tanto in questa mia decisione e voglio continuare a vivere anche per lui. Noi infatti continuiamo a fare tutto ciò che lui amava. E lui non voleva mai perdere».