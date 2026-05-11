A «Domenica In»Arianna Mihajlovic su Siniša: «Quando è morto non riuscivo a fare nulla, nemmeno la spesa»
ai-scrape
11.5.2026 - 18:25
Durante la trasmissione condotta da Mara Venier la vedova dell'allenatore deceduto nel 2022 a causa della leucemia ha raccontato la loro storia durata trent'anni e le difficoltà affrontate dopo la scomparsa del marito.
Durante l'intervista, come riporta tra gli altri «Il Mattino», Arianna ha ripercorso la storia d'amore con il celebre calciatore e allenatore, durata quasi 30 anni. «La prima volta che l'ho visto era al ristorante e ho pensato: "quanto sarebbe bello avere dei figli con lui"», ha confidato.
È stato amore a prima vista per entrambi. «Mi ha dato subito l'impressione di essere un uomo sul quale poter contare, di cui potermi fidare, perché anche io come lui mi sono guadagnata tutto da sola», ha aggiunto.
La coppia ha deciso di sposarsi dopo soli sei mesi e, un anno dopo le nozze, è arrivata la loro prima figlia, Victoria. «A 35 anni avevo già cinque figli, mentre oggi sono nonna di due nipoti», ha raccontato Arianna sorridendo.
Riguardo alla gelosia, la donna ha fatto una rivelazione. «Il lo sono e io controllavo tutto, ma lui non mi ha mai dato modo di essere gelosa. E lui rideva per queste scenate».
La battaglia contro la malattia
Siniša ha ricevuto la diagnosi di leucemia nel 2019. «Gli anni della malattia sono stati molto duri per la nostra famiglia e io non l'ho mai lasciato solo», ha raccontato la donna.
L'allenatore si è poi spento nel 2022. «Le sue ultime parole sono state che voleva più nipoti!».
La moglie ha poi confessato che dopo il suo decesso si è sentita persa: «La notte non riuscivo a dormire. Mi svegliavo per un dolore alle gambe per la tensione, non riuscivo nemmeno a fare la spesa».
Oggi Arianna Mihajlović gestisce una sua attività. «I miei figli mi hanno supportato tanto in questa mia decisione e voglio continuare a vivere anche per lui. Noi infatti continuiamo a fare tutto ciò che lui amava. E lui non voleva mai perdere».