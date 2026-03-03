Arisa

Nell'intervista a «Vanity Fair» la cantante parla di libertà emotiva e della fine dell'ultima relazione.

Covermedia Covermedia

Arisa oggi sceglie la libertà. La cantautrice lucana racconta una fase nuova, più centrata e meno legata all’urgenza di trovare a ogni costo un amore definitivo.

A Vanity Fair ha dichiarato: «Ho smesso di inseguire l’amore romantico a tutti i costi. Ed è una cosa bellissima, che mi rende libera», spiegando come questa consapevolezza sia maturata dopo mesi di riflessione e cambiamenti personali.

Il desiderio di costruire una famiglia, tuttavia, resta intatto. «Mi piacerebbe sposarmi, avere una famiglia. I miei genitori si amano da anni, hanno litigato tutta la vita ma si sono sempre sostenuti. Io credo nell’amore per sempre», ha raccontato, richiamando un modello affettivo saldo, pur attraversato da conflitti.

L'ultima storia si è chiusa nel giro di pochi mesi

Un ideale che, nella sua esperienza più recente, non ha trovato conferma. La sua ultima storia si è chiusa nel giro di pochi mesi. Il settimanale Oggi ha riportato una sua dichiarazione che lasciava trasparire amarezza: «Il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio, non di me. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba».

Una distinzione netta tra identità pubblica e privata, che illumina la complessità di vivere un sentimento sotto i riflettori.

Intanto l’artista guarda avanti sul piano professionale: il nuovo album di inediti «Foto mosse» è atteso il 17 aprile 2026 e sarà seguito dal Live Tour 2026 nei teatri italiani, con date tra maggio e dicembre, tra cui Roma al Teatro Brancaccio e Milano al Teatro Lirico.