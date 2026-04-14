Arisa si è classificata quarta nell'ultima edizione del festival di Sanremo. IMAGO/ZUMA Press

Arisa torna con il primo album scritto interamente di suo pugno, rivendicando il diritto di esporsi, dentro e fuori dalla musica. E lancia un messaggio chiaro: oggi non basta più avere una bella voce, bisogna avere qualcosa da dire.

Hai fretta? blue News riassume per te Arisa torna dopo cinque anni con Foto mosse, un album scritto interamente da lei.

Il disco è diretto e senza filtri, e racconta storie personali che diventano universali.

La cantante rivendica la sua indipendenza, costruita fin da quando lavorava a 13 anni.

«Non credo esista un uomo che sappia davvero accompagnarmi», ha raccontato.

In amore non cerca nessuno e punta tutto su sé stessa e sulla sua libertà. Mostra di più

Dopo cinque anni di silenzio discografico, Arisa torna con «Foto mosse» - in uscita il 17 aprile - un album scritto interamente da lei.

E il messaggio è chiaro: non basta più avere una grande voce, bisogna esporsi davvero.

All’Armani Privé di Milano, la cantante presenta il progetto con il suo stile inconfondibile: spontaneo, disordinato, a tratti ironico e subito dopo profondissimo.

Il disco? «È un Ariete», dice subito. Tradotto: istintivo, diretto, incapace di trattenersi.

«Dice tutto così com’è, anche quando forse sarebbe meglio fermarsi un attimo. Ma non lo farà mai».

Storie personali che diventano universali

Come riporta «Vanity Fair», il titolo nasce da un’immagine semplice ma potente: le foto sfocate.

«Mi piacciono perché raccontano la vita per quello che è: fatta di momenti belli e brutti». E soprattutto lanciano un messaggio preciso: basta glorificare il dolore.

«Oggi sembra normale stare male, ma non è così. Il dolore passa, non deve diventare la regola».

Dentro il disco ci sono storie personali che diventano universali. Come «Portami con te», che parte da una donna intrappolata in una relazione infelice e finisce con una rinascita.

«Capisce che può ricominciare, raccogliere le sue lacrime e trasformarle in qualcosa di nuovo». Un’immagine forte, che affonda le radici nella sua storia.

L'indipendenza come pilastro fondamentale

Perché Arisa, la libertà, l’ha imparata presto. «Ho iniziato a lavorare a 13 anni», racconta.

Una scelta spinta soprattutto dalla madre: indipendenza prima di tutto. «Mi diceva di non aspettare il principe azzurro. Dovevo guadagnarmi da sola quello che volevo».

E così è stato: «Già a scuola mi compravo i libri da sola».

Le relazioni amorose

Non manca però uno sguardo alle relazioni: «Devo stare attenta: tendo a dare troppo, a fare la mamma. Ma ogni ruolo ha il suo posto».

In amore è netta: «Non credo esista un uomo che sappia davvero accompagnarmi. E non ho alcuna voglia di cercarlo. Ho altro da fare».

Intanto il legame con il pubblico cresce. Dopo Sanremo con «Magica favola», qualcosa è cambiato. «Mi sento più accettata. La gente per strada è più affettuosa, vuole condividere anche solo pochi secondi».