Arisa

La cantante Arisa racconta la sua esperienza sull'app di dating più esclusiva, Raya, e riflette su amore e delusioni.

Covermedia Covermedia

Arisa rompe gli indugi e conferma: è iscritta a Raya, l'app di incontri per personaggi pubblici.

Lo ha raccontato nel podcast «Supernova» di Alessandro Cattelan, spiegando: «Uso le app d'incontri, ma non mi sono ancora incontrata con nessuno».

L'artista sottolinea di essersi iscritta con nome e foto reali perché «non è un fake», un modo per vivere l'esperienza in modo autentico.

Fra curiosità e ostacoli, Arisa racconta che la maggior parte dei match arriva dall'estero: «Chatto più con stranieri e mantenere la conversazione in inglese è difficile». L'esempio emblematico è quello di un uomo di Copenaghen che, dopo i primi messaggi, «mi ha lasciato perdere».

Nonostante la voglia di rimettersi in gioco, la cantante ammette una certa disillusione: «Dopo un po' mi scoccio». Le delusioni, spiega, le pesano sia in amore sia nelle amicizie e richiedono tempo per essere superate.

Sul fronte professionale, Arisa prosegue senza pause: è attesa tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, continua la promozione del suo ultimo album e prepara nuove date live oltre a diverse ospitate televisive.

Nel frattempo, l'avventura su Raya resta un esperimento aperto: un modo per esplorare il lato privato con leggerezza, senza forzature e seguendo il suo ritmo.