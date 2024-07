Armie Hammer KEYSTONE

L'attore si difende dalle accuse di violenza e cannibalismo, ma rivela alcune fantasie sessuali messe in atto con la sua ex Paige Lorenze.

Armie Hammer ammette di aver utilizzato un coltello sull'ex fidanzata Paige Lorenze. Pur difendendosi dalle varie accuse per cui è stato a lungo attaccato, tra cui abusi e cannibalismo, l'attore ha rivelato di aver usato l'arma da taglio durante un gioco di coppia.

«Non ho brandito nessun coltello contro di lei», ha dichiarato in un'intervista con Piers Morgan. «C'era una situazione di cui avevamo discusso in anticipo, in cui, sai, avrei preso un piccolo punto e avrei semplicemente tracciato la lettera 'A', con la punta di un piccolo coltello».

«Non c'è stato nemmeno sangue... era come un graffio... sono tante le coppie che si tatuano le loro iniziali l'uno sull'altra».

Lorenze aveva precedentemente rivelato che il 37enne avesse usato un coltello per incidere le sue iniziali su di lei: «Mi sono seduta e ho lasciato che succedesse», aveva confessato la donna. «Non so cosa dire. È triste, volevo piacergli ed ero disposta a fare tutto quello che lui voleva». Hammer ha risposto: «Sì, può sembrare strano. Per alcuni, invece è un gesto molto romantico».

Dito puntato su di lui da parte di molte donne

Nel 2021, l'attore è stato accusato di aver violentato un'altra ex amante, Effie Angelova, e di aver abusato di lei «mentalmente, emotivamente e sessualmente». Molte altre donne hanno puntato il dito contro Hammer, rivelando come l'attore avesse fantasie cannibalistiche e BDSM.

Sulla sua relazione con Angelova, durata due anni mentre era sposato con Elizabeth Chambers, Hammer ha confidato a Morgan: «È stato un affair molto intenso, sessualmente molto carico, tra due persone con inclinazioni e gusti molto simili. Molte conversazioni che abbiamo avuto dentro la relazione, se decontestualizzate, possono sembrare sgradevoli alla luce del giorno».

«Molte persone hanno fantasie sessuali diverse. E c'è uno spettro molto ampio di sessualità, e alle persone è consentito impegnarsi con la propria sessualità nel modo in cui si adatta a loro e a ciò che fanno».

Hammer è stato assolto da tutte le accuse, dopo un'indagine condotta dalla polizia sulle affermazioni di Angelova.

