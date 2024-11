Armie Hammer

L'attore Armie Hammer, padre di due figli con l'ex moglie Elizabeth Chambers, racconta la bizzarra vicenda durante il suo HammerTime Podcast.

L'attore, estraniato da Hollywood per uno scandalo sessuale, non potrà più procreare grazie all'insolito dono della madre.

La signora Dru Hammer ha infatti regalato al figlio una vasectomia.

«Mia madre ti chiamerà e pagherà», ha detto Armie all'assistente dello studio medico dopo l'operazione. Mostra di più

Come regalo di compleanno, Armie Hammer ha ricevuto dalla madre... una vasectomia.

L'attore, 38 anni, condivide due figli, Harper e Ford (rispettivamente di 9 e 7 anni) con l'ex moglie Elizabeth Chambers. D'ora in avanti però l'attore, reinventatosi conduttore di podcast, non potrà più averne su gentile concessione della madre Dru Hammer.

A raccontare la bizzarra vicenda è stato il diretto interessato durante il suo HammerTime Podcast: «Ero entrato nello studio del medico per programmare la vasectomia».

«E lei: "Sei sicuro di volerlo fare?". E io: "Ho due figli meravigliosi, non ne voglio altri. Sono pronto a farlo". Cercano di dissuaderti. E io ho risposto, "Non mi farai cambiare idea. Ho chiuso. Sono a posto"».

«Mia madre ti chiamerà e pagherà»

Le cose si sono fatte imbarazzanti quando è arrivato il momento di pagare, come ha ricordato Armie: «La receptionist mi ha chiesto: "Lo metterai sull'assicurazione?». E io ho risposto: "In realtà, non ho l'assicurazione". E lei: "Cosa?". E io ho risposto: "Sì, non ho l'assicurazione da anni". E lei ha chiesto: "Oh, OK. Paghi con una carta di credito?". E io a quel punto ho detto: "Le mie carte di credito non copriranno questo. Mia madre ti chiamerà e pagherà"».

«Lei guardava in basso e poi alza lo sguardo e dice: "Cosa?". E io rispondo, "Sì, mia madre me l'ha regalato per il compleanno". Era stupita, non aveva mai sentito nulla del genere. Quindi sì, mia madre mi ha fatto fare una vasectomia per il mio compleanno».

