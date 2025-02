Armie Hammer

L'attore Armie Hammer ammette di aver fatto soffrire molte donne, compresa l'ex moglie Elizabeth Chambers: «Le donne erano la mia dipendenza».

Covermedia Covermedia

Armie Hammer sta cercando faticosamente di tornare sulla scena cinematografica, dopo lo scandalo da cui è stato travolto nel 2021.

Alcune donne hanno accusato l'attore di «Chiamami col tuo nome» di molestie sessuali, BDSM e perfino tendenze cannibalistiche. Accuse che si sono rivelate infondate e per cui il 38enne non è nemmeno stato rinviato a giudizio.

Ciononostante Armie fa mea culpa e ammette di aver arrecato dolore a molte donne, compresa la moglie Elizabeth Chambers, più volte tradita e con cui era ancora sposato all'epoca dello scandalo.

«Le donne erano come le mie bustine di droga con la pelle sopra», ha ammesso nel corso del Louis Theroux Podcast. «Mi facevano sentire bene, mi tuffavo in queste storie d'amore vorticose in cui dicevo: "Ti coinvolgerò, faremo dei viaggi, faremo tutto questo, e poi ti porterò a casa e dirò <Grazie mille, è stato fantastico>, e tornerò alla mia vita"»

«Cercavo qualcosa di nuovo. E ho ferito molte donne, che erano arrabbiate per il mio comportamento. Questo mi rende un c******e? Assolutamente sì. Non ho problemi ad ammettere che ero un c******e. Ma questo non è illegale».

Ovviamente Hammer bolla come leggende metropolitane le voci sul cannibalismo. «A volte, quando sei coinvolto con una persona, uscite insieme e fate sesso e magari avete assunto alcool o droghe, è divertente superare i limiti o provocare l'altro. Ho mai avuto intenzione di tagliare qualcosa a qualcuno e mangiarlo? No», ha chiosato.