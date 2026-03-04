Arnold Schwarzenegger

L'attore e ex governatore celebra un nuovo traguardo: il 19 marzo ci sarà la cerimonia ufficiale al California Museum di Sacramento.

Arnold Schwarzenegger è stato ufficialmente inserito nella «California Hall of Fame», un riconoscimento che segna un altro capitolo straordinario nella sua vita.

A 78 anni, l'ex governatore della California è stato celebrato dal governatore attuale, Gavin Newsom, tramite un comunicato. Sei mesi fa, il suo nome era stato escluso da una lista iniziale di onorati.

Nel comunicato, Newsom ha descritto Schwarzenegger come «figura unica nella storia della California, incarnando la promessa di opportunità dello Stato d'oro».

L'attore, che ha iniziato da umili origini, è diventato un campione mondiale di bodybuilding, un'icona di Hollywood, un imprenditore di successo, ambientalista, filantropo, autore di bestseller e il 38° Governatore della California.

Un omaggio anche a Jamie Lee Curtis,

Insieme a Schwarzenegger, è stata onorata anche la sua ex co-protagonista di «True Lies», Jamie Lee Curtis, 67 anni, descritta da Newsom come «una delle stelle più durature di Hollywood», con una carriera che abbraccia cinque decenni e una performance premiata con l'Oscar per la sua interpretazione nel film «Everything Everywhere All at Once».

Nel comunicato, vengono elencati i numerosi successi dell'attrice: «Un'umanitaria appassionata, vincitrice di Emmy e Golden Globe, e autrice di libri per bambini best-seller, continua a ispirare il pubblico di tutto il mondo».

I due attori saranno «ufficialmente celebrati» il 19 marzo durante una cerimonia al California Museum di Sacramento, per festeggiare i loro contributi alla vita civica, alla creatività e al progresso sociale.

Tra gli altri onorati, figurano il cuoco 76enne Nobuyuki Matsuhisa, cofondatore dell'impero ristorativo Nobu, e l'autrice 74enne Terry McMillan, conosciuta per i suoi romanzi, tra cui «Aspettando il sole» e «Benvenuta in paradiso».