  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il 19 marzo la cerimonia ufficiale Arnold Schwarzenegger entra ufficialmente nella «California Hall of Fame»

Covermedia

4.3.2026 - 11:10

Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger

L'attore e ex governatore celebra un nuovo traguardo: il 19 marzo ci sarà la cerimonia ufficiale al California Museum di Sacramento.

Covermedia

04.03.2026, 11:10

04.03.2026, 11:28

Arnold Schwarzenegger è stato ufficialmente inserito nella «California Hall of Fame», un riconoscimento che segna un altro capitolo straordinario nella sua vita.

A 78 anni, l'ex governatore della California è stato celebrato dal governatore attuale, Gavin Newsom, tramite un comunicato. Sei mesi fa, il suo nome era stato escluso da una lista iniziale di onorati.

Nel comunicato, Newsom ha descritto Schwarzenegger come «figura unica nella storia della California, incarnando la promessa di opportunità dello Stato d'oro».

L'attore, che ha iniziato da umili origini, è diventato un campione mondiale di bodybuilding, un'icona di Hollywood, un imprenditore di successo, ambientalista, filantropo, autore di bestseller e il 38° Governatore della California.

Un omaggio anche a Jamie Lee Curtis,

Insieme a Schwarzenegger, è stata onorata anche la sua ex co-protagonista di «True Lies», Jamie Lee Curtis, 67 anni, descritta da Newsom come «una delle stelle più durature di Hollywood», con una carriera che abbraccia cinque decenni e una performance premiata con l'Oscar per la sua interpretazione nel film «Everything Everywhere All at Once».

Nel comunicato, vengono elencati i numerosi successi dell'attrice: «Un'umanitaria appassionata, vincitrice di Emmy e Golden Globe, e autrice di libri per bambini best-seller, continua a ispirare il pubblico di tutto il mondo».

I due attori saranno «ufficialmente celebrati» il 19 marzo durante una cerimonia al California Museum di Sacramento, per festeggiare i loro contributi alla vita civica, alla creatività e al progresso sociale.

Tra gli altri onorati, figurano il cuoco 76enne Nobuyuki Matsuhisa, cofondatore dell'impero ristorativo Nobu, e l'autrice 74enne Terry McMillan, conosciuta per i suoi romanzi, tra cui «Aspettando il sole» e «Benvenuta in paradiso».

I più letti

Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita con un jet privato
Ecco come saranno le future nuove banconote svizzere
Scatta il bacio in pubblico tra Elodie e Franceska, il video fa esplodere il web
Migros irrita i dipendenti con un manifesto contro il tempo libero: «Bisogna vivere per lavorare?»

Altre notizie

Spettacolo. Sabrina Ferilli: «Racconto le debolezze delle donne e la mia verità»

SpettacoloSabrina Ferilli: «Racconto le debolezze delle donne e la mia verità»

Spettacolo. Tyler Perry respinge le accuse di aggressione sessuale: «Truffa per ottenere denaro»

SpettacoloTyler Perry respinge le accuse di aggressione sessuale: «Truffa per ottenere denaro»

«Mirror». In arrivo un nuovo format musicale su Rai 1: metterà due generazioni allo specchio

«Mirror»In arrivo un nuovo format musicale su Rai 1: metterà due generazioni allo specchio