Joseph Baena

Debutto vincente per il figlio dell'icona di «Terminator»: primo posto in più categorie e una storia personale di rivincita.

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Il cognome è di quelli che pesano, ma la vittoria è meritata: Joseph Baena, figlio di Arnold Schwarzenegger, conquista il primo posto in diverse categorie al NPC Natural Colorado State, segnando un debutto ufficiale nel bodybuilding che non passa inosservato.

Sabato, il giovane atleta ha condiviso su Instagram il traguardo raggiunto, pubblicando una serie di scatti sul palco della competizione.

Ha vinto nella categoria bodybuilding maschile open – classe pesi massimi, nella categoria classic physique maschile esordienti assoluti e nella categoria classic physique maschile esordienti.

«Missione compiuta!», ha scritto a corredo delle immagini, celebrando un risultato costruito con allenamenti intensi e costanza.

Baena, figlio dell'ex governante Mildred Patricia Baena, si è allenato a Venice Beach, seguendo anche i consigli del padre.

Un'eredità importante: Schwarzenegger è considerato uno dei più grandi bodybuilder di sempre, con sette titoli di Mr. Olympia e cinque di Mr. Universe, prima del ritiro nel 1980.

Eppure, il percorso di Joseph racconta una storia meno scontata. Lo scorso luglio aveva ricordato sui social: «Le persone a volte dimenticano che al liceo ero sovrappeso».

Un periodo difficile, segnato anche dall'esclusione dalle squadre sportive: «Sono stato tagliato fuori dalle squadre di basket e calcio perché non riuscivo a stare al passo con gli altri».

La svolta arriva con il nuoto: «Per fortuna non c'erano selezioni e ha cambiato completamente la mia vita. È stato il mio primo approccio al fitness e all'allenamento».

In un'intervista del 2022 aveva inoltre raccontato di essere stato vittima di bullismo: «Erano proprio i miei amici più stretti a prendermi in giro per il mio peso. È stata una grande sfida trovare me stesso e costruire la motivazione per cambiare il mio corpo».