La cantante di «Party in the USA» ha suscitato una buona impressione nella famiglia Schwarzenegger, e Arnold ha espresso grande stima nei suoi confronti durante un'apparizione a «Watch What Happens Live».

Arnold Schwarzenegger ha commentato la fine della relazione del figlio con Miley Cyrus. La star di «Terminator», 77 anni, è padre di cinque figli.

Il primogenito, Patrick Schwarzenegger, 31 anni, ha frequentato la cantante pop Cyrus, 27 anni, dal novembre 2014 all'aprile 2015.

La cantante di «Party in the USA» ha lasciato una buona impressione sulla famiglia Schwarzenegger, e Arnold ha espresso grande apprezzamento per lei durante un'apparizione a «Watch What Happens Live». «È una ragazza fantastica, una persona meravigliosa», ha detto. «È venuta a Sun Valley, quando stavamo sciando lì, e si è comportata da ospite perfetta. L'abbiamo adorata tutti».

Arnold ha aggiunto: «Era davvero una brava persona, divertente da avere intorno. Mi dispiace che non abbia funzionato. Ma Patrick ha trovato un'altra ragazza con cui si è fidanzato e che sposerà a settembre».

Dal 2015, Patrick è legato alla modella Abby Champion, 28 anni, e nel dicembre 2023 si sono fidanzati.

I due avevano pianificato il matrimonio prima, ma il lavoro ha costretto a posticiparlo.

Patrick ha raccontato a People: «Ci siamo fidanzati e siamo stati felicissimi. Pochi giorni dopo, ho ottenuto il ruolo in «White Lotus» e ho detto ad Abby: «So che siamo entusiasti per il nostro fidanzamento, ma dovremo rimandare. Devo girare per sette mesi in Thailandia"».