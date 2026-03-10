Arnold Schwarzenegger Covermedia

Sul tavolo anche nuovi capitoli di «Predator» e «Commando».

Covermedia Covermedia

Arnold Schwarzenegger torna a impugnare la spada di Conan.

È in sviluppo un nuovo capitolo della saga di «Conan il barbaro», il personaggio che quarant'anni fa lo consacrò star globale del cinema d'azione.

Secondo The Hollywood Reporter, il progetto – intitolato provvisoriamente «King Conan» – coinvolge Christopher McQuarrie, regista degli ultimi quattro film della saga «Mission: Impossible», al lavoro come sceneggiatore e regista per 20th Century Studios. Schwarzenegger discute il ritorno nel ruolo dell'iconico guerriero cimmero, interpretato per la prima volta nel 1982 in «Conan il barbaro» e poi nel sequel del 1984 «Conan il distruttore».

La notizia emerge durante l'Arnold Sports Festival di Columbus, in Ohio, dove l'attore accenna al progetto davanti al pubblico. Non è l'unico possibile ritorno: sul tavolo anche due franchise simbolo della sua carriera, «Predator» e «Commando».

«Hanno realizzato un altro «Predator» e il regista sta facendo un lavoro straordinario. Ora vuole che io sia nel prossimo», dice Schwarzenegger. «Ne abbiamo parlato. In effetti, agli studi Fox hanno riscoperto Arnold. Sono venuti da me dicendomi: «Vogliamo che tu faccia «Predator», e abbiamo appena ricevuto una sceneggiatura per «Commando 2"».

Schwarzenegger anticipa alcuni elementi dell'inedito «King Conan», ambientato molti anni dopo l'ascesa al trono del guerriero.

«È una grande storia», racconta alla platea. «Conan è stato re per quarant'anni, si è adagiato sugli allori e piano piano viene estromesso dal regno. Poi ovviamente arriva il conflitto, e in qualche modo riesce a tornare. E a quel punto succede di tutto: follia, violenza, magia, creature».

Con gli effetti speciali contemporanei e i grandi budget degli studios, il nuovo capitolo promette uno spettacolo epico. «Ora abbiamo tutti gli effetti speciali possibili e il sistema degli studios ha i soldi per rendere questi film davvero giganteschi», dice l'attore. «Non vedo l'ora di lavorare a tutti questi progetti».