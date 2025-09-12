  1. Clienti privati
A Milano Arrestato il trapper Baby Gang per possesso illegale di armi

ai-scrape

12.9.2025 - 10:39

Il trapper italo-marocchino Baby Gang (foto d'archivio).
IMAGO/ZUMA Press

Il trapper Baby Gang è stato arrestato a Milano con l'accusa di possesso illegale di armi. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno scoperto altre pistole nella sua abitazione.

Alessia Moneghini

12.09.2025, 10:39

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Baby Gang è stato arrestato a Milano dopo essere stato trovato in possesso di una pistola in un hotel, quasi 5'000 euro in contanti e dell'hashish.
  • La successiva perquisizione della sua abitazione ha portato al ritrovamento di altre due pistole illegali.
  • Il trapper era in attesa di affidamento ai servizi sociali per una condanna precedente legata a una sparatoria a Milano.
  • Baby Gang ha beneficiato di deroghe alla sorveglianza speciale per continuare a esibirsi in concerto, nonostante le violazioni delle prescrizioni.
Mostra di più

Il trapper Baby Gang, noto per i suoi problemi con la legge, è stato arrestato a Milano dopo essere stato trovato in possesso di una pistola in un hotel.

Come scrive l'ANSA, il fermo è avvenuto nell'ambito di un'indagine più ampia condotta dalla procura di Lecco, che sospetta un traffico di armi. Il procuratore Domenico Ezio Basso guida l'inchiesta.

Baby Gang, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib, è stato fermato dopo un concerto di Emis Killa. La pistola è stata scoperta durante una perquisizione nella sua stanza d'albergo. L'avvocato Niccolò Vecchioni ha confermato l'accusa di porto illegale di arma.

Arrestate anche altre quattro persone

Oltre all'arresto a Milano, le indagini hanno portato a perquisizioni nella sua casa a Calolziocorte, dove sono state trovate altre due pistole clandestine.

L'inchiesta ha coinvolto anche altre persone, portando all'arresto di quattro individui con passaporto macedone per traffico di armi e droga.

Baby Gang era in attesa di affidamento ai servizi sociali per una condanna precedente legata a una sparatoria a Milano. Nonostante le sue numerose violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale, le autorizzazioni per i concerti non sono mai state revocate.

Usava armi vere nei suoi video musicali

Il pubblico ministero di Milano ha sottolineato la pericolosità del trapper, evidenziando il suo disprezzo per le autorità nelle sue canzoni e l'uso di armi nei video musicali.

Durante la perquisizione in hotel, oltre alla pistola, sono stati trovati 4'900 euro in contanti e una piccola quantità di hashish. La pistola era nascosta in un porta tovaglioli nella cucina della stanza.

La procura ha evidenziato come Baby Gang abbia beneficiato di deroghe agli obblighi della sorveglianza speciale per esibirsi in concerti, nonostante le violazioni delle prescrizioni.

Ora, il pm chiede che il trapper rimanga in carcere per prevenire ulteriori reati.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

