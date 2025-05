Jennifer Aniston

L'attrice di «Friends» si trovava a casa al momento dell'incidente.

Covermedia Covermedia

Un uomo è stato arrestato per aver sfondato il cancello della proprietà di Bel-Air di Jennifer Aniston, che si trovava a casa al momento dell'incidente.

TMZ ha riportato che l'individuo, un uomo presumibilmente sulla settantina, ha sfondato il cancello della proprietà dell'attrice di Friends poco dopo mezzogiorno nella giornata di lunedì.

L'intruso è stato fermato dalla security della star di Hollywood, in attesa dell'arrivo della polizia. Secondo quanto riferito, la guardie di sicurezza si sarebbero precipitate verso l'auto subito dopo l'incidente, tirando fuori l'uomo dall'abitacolo, per poi arrestarlo.

L'uomo è finito in manette ma non è dato sapere se sia stato trattenuto poiché, secondo le autorità, potrebbe essersi trattato semplicemente di un impatto accidentale, come riferito dalla polizia a ABC.

Secondo quanto riportato, è in corso un'indagine su quanto accaduto e sulle possibili motivazioni dell'uomo. Come riferito da TMZ, pare che l'uomo lamentasse dei dolori dopo lo schianto, tanto da essere stato soccorso dal personale dell'ambulanza.

La polizia era già intervenuta nella villa della star di «The Morning Show» nel settembre dello scorso anno, dopo una chiamata che segnalava il rischio immediato di suicidio: a quanto pare si trattava di uno scherzo di cattivo gusto.