Mingus Reedus, 24 anni, è stato fermato nella Grande Mela dopo un presunto episodio di violenza contro una donna di 33 anni. L'avvocata assicura: «La sua innocenza sarà chiara». Il processo inizierà a fine agosto.

Mingus Reedus è passato dai flash delle passerelle alle aule di tribunale. Il figlio del divo di «The Walking Dead» Norman Reedus e della top model Helena Christensen è stato arrestato a New York lo scorso sabato con contestazioni pesanti, rapidamente rimbalzate sui media internazionali.

Secondo quanto riferito dall'NYPD, quando gli agenti sono arrivati sul luogo dell'incidente hanno trovato una donna di 33 anni con ferite lievi al collo e a una gamba. Inizialmente il giovane modello è stato incriminato per un capo d'accusa di aggressione e uno di ostruzione criminale della respirazione.

Ma i guai giudiziari non si sono fermati lì: dal tribunale penale di New York risultano altri tre capi d'imputazione, tra cui aggressione per aver causato lesioni fisiche in modo colposo, oltre a diverse contestazioni di molestie, anche aggravate.

Comparso davanti al giudice, Reedus ha dichiarato la propria innocenza rispetto a tutte e cinque le accuse. La prossima udienza è fissata per martedì 26 agosto.

A difenderlo è l'avvocata Priya Chaudhry, che a «People» ha dichiarato: «La sua innocenza sarà chiara man mano che emergeranno i fatti».

Non è la prima volta

Non è la prima volta che il nome di Mingus Reedus finisce nelle cronache giudiziarie.

Nel settembre 2021 era stato arrestato durante il festival di San Gennaro, sempre a New York, dopo la denuncia di una 24enne che lo accusava di averle sferrato un pugno al volto al termine di una lite verbale.

Quell'episodio si era concluso con un patteggiamento: nel marzo 2022 Reedus aveva accettato un accordo per il reato minore di condotta disordinata, evitando così un processo più pesante.