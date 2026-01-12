Matt Prokop con l’ex Sarah Hyland

L'ex attore Disney è stato arrestato in Texas con accuse multiple, tra cui il possesso di materiale pedopornografico. Un nuovo capitolo giudiziario che riporta alla luce anche il passato segnato dalle denunce per violenza dell'attrice di «Modern Family».

Matt Prokop, ex star Disney noto al grande pubblico per il film «High School Musical 3», è stato arrestato nella contea di Victoria, in Texas, con una serie di accuse penali, tra cui il possesso di materiale pedopornografico. La notizia è stata riportata da «Fox News Digital».

Secondo quanto riferito dalle autorità, Prokop deve rispondere di quattro reati minori: violazione di un ordine di protezione o delle condizioni di libertà vigilata, tentativo di eludere l'arresto e due capi d'imputazione per resistenza all'arresto o al trasferimento.

A questi si aggiunge un mandato per aggressione aggravata con arma mortale in un caso di violenza domestica o familiare. L'accusa più grave riguarda però il possesso di materiale pedopornografico, classificato come reato di secondo grado.

In passato accusato dall'ex di abusi verbali e fisici

L'arresto riporta sotto i riflettori un nome già legato, negli anni passati, a una vicenda giudiziaria delicata. Durante la sua relazione con Sarah Hyland, volto amatissimo della serie «Modern Family», l'attore era stato accusato di abusi verbali e fisici. La relazione, durata cinque anni, si era conclusa nell'estate del 2014.

Nei documenti depositati in tribunale, l'attrice aveva denunciato un episodio avvenuto nel maggio dello stesso anno, sostenendo di essere stata spinta contro un'auto e strangolata durante una lite.

Nei mesi successivi, secondo la sua testimonianza, l'uomo avrebbe minacciato di uccidere il suo cane e di incendiare la sua abitazione dopo il tentativo di interrompere definitivamente il rapporto. In seguito a questi fatti, era stato emesso un ordine restrittivo nei confronti di Prokop.

I due avevano lavorato insieme nel film tv Disney «Regista di classe», prima che la relazione privata prendesse una piega drammatica. Oggi Hyland è sposata con Wells Adams, ma ha più volte raccontato quanto l'esperienza della violenza lasci segni profondi e duraturi.

Un nuovo arresto, dunque, che chiude definitivamente il cerchio dell'immagine da teen idol Disney, trasformando una carriera iniziata sotto i riflettori in una lunga e complessa cronaca giudiziaria.