Un serial killer le cui recensioni su Amazon erano collegate ai suoi crimini violenti.

Arriva in prima tv la nuova docu-serie «Le recensioni del killer», un affascinante e inquietante esplorazione del lato oscuro del web in onda martedì 21 gennaio alle 22.00 su Sky Crime e in streaming su Now.

La docu-serie, composta da due episodi da 60 minuti, racconta la storia di Todd Kohlhepp, noto come l'«Amazon Review Killer», un uomo che ha seminato il terrore per oltre tredici anni, celandosi dietro una facciata di normalità e recensioni innocue su Amazon.

Sembrava un utente qualunque, con un umorismo macabro e una passione per prodotti di ogni genere. Tuttavia, le sue recensioni nascondevano un'orrenda verità: una scia di sette omicidi e un modus operandi che ha sconvolto le autorità.

Kohlhepp ha utilizzato le sue recensioni online come un inquietante diario, descrivendo con sorprendente noncuranza gli strumenti dei suoi crimini, da pale pieghevoli a motoseghe.

Questa docu-serie non solo racconta la sua storia, ma cerca di decifrare la mente disturbata di un killer che ha operato sotto i radar, trasformando parole apparentemente banali in indizi chiave per le forze dell'ordine.

Le recensioni, inizialmente innocue, si rivelano un puzzle inquietante che collega i suoi crimini, offrendo uno sguardo unico e disturbante sulla psicologia di un assassino.

«Le recensioni del killer» in onda martedì 21 gennaio alle ore 22.00 su Sky Crime e in streaming su Now è una produzione Off The Fence che si propone di catturare l'attenzione del pubblico, invitandolo a riflettere su come la tecnologia e l'anonimato possano nascondere il male più profondo.