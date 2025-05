Dalle 21h00 alla St. Jakobshalle di Basilea prende il via la finale dell'Eurovision, che raduna davanti alla TV almeno 170'000 spettatori da tutte le parte del mondo.

Si mormora insistentemente che come ospite ci sarà Roger Federer

Tra le 25 canzoni in gara i bookmakers danno in pole position sempre e solo la canzone svedese «Bara Bada Bastu» del trio KAJ.

Si contenderebbero il terzo posto due canzoni in francese: quella di Louane con «Maman» e Claude dall'Olanda con «C’est La Vie».

Poche speranze per l'italiano Lucio Corsi? Non è in testa ai favoriti, ma la sua canzone densa di significato, potrebbe stupire.