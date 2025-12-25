L'ex principe Andrea ha perso i suoi titoli a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Epstein. Olivier Matthys/AP/dpa

Non c'è decisamente pace per l'ex principe Andrea. L'ex duca di York ha dovuto consegnare anche il suo porto d'armi, su richiesta della polizia londinese e sempre in relazione ai suo rapporti con il criminale sessuale Jeffrey Epstein.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te La polizia di Londra ha ordinato all'ex principe Andrea di consegnare il suo porto d'armi e di usarle solo sotto supervisione.

L'antefatto è la sua precedente associazione con il criminale sessuale Jeffrey Epstein, che aveva già portato alla perdita dei suoi titoli reali.

Le nuove restrizioni segnano un ulteriore declino sociale per il fratello di re Carlo e stanno suscitando scalpore nel Regno Unito. Mostra di più

L'ex principe Andrea subisce un'altra battuta d'arresto. Al figlio minore della regina Elisabetta è infatti stata revocata anche la licenza di porto d'armi, un privilegio di cui l'appassionato cacciatore aveva goduto per anni.

Noto per gli eventi di tiro a segno nelle tenute reali come Sandringham o Balmoral, all'ex reale non è ora più permesso usare i suoi fucili in modo indipendente.

Gli agenti hanno fatto visita alla Royal Lodge del Windsor, attuale residenza del fratello di re Carlo, a novembre. Lo riporta il quotidiano inglese «The Sun».

Anche se le armi non gli sono state confiscate, le norme più severe sulla conservazione e l'accesso hanno chiare conseguenze: il 65enne potrà trasportare o utilizzarle solo sotto la supervisione di un esperto.

La polizia conferma l'intervento

Un portavoce della polizia ha confermato che gli agenti dell'autorità per le armi da fuoco hanno visitato un indirizzo a Windsor. L'obiettivo era quello di chiedere a un uomo di consegnare volontariamente le sue armi da fuoco e il suo porto d'armi. E il porto d'armi è stato poi consegnato.

Il duca di York era già noto per i suoi esclusivi weekend di caccia nelle tenute reali di Sandringham e Balmoral. Invitava regolarmente ospiti dell'aristocrazia e del mondo degli affari a partecipare a eventi di caccia.

Un incontro del 2000 è particolarmente memorabile e oggi fa sorgere mille domande: Ghislaine Maxwell (63 anni) festeggiò il suo 39° compleanno con una caccia al fagiano a Sandringham, organizzata proprio da Andrea. Era presente anche Jeffrey Epstein, il criminale sessuale poi condannato.

In un'intervista rilasciata al programma della BBC «Newsnight», l'ex principe ha descritto a posteriori l'evento come «un normale weekend di caccia».