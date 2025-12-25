  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Royal Family Arriva la polizia e l'ex principe Andrea perde anche un ultimo privilegio

Carlotta Henggeler

25.12.2025

L'ex principe Andrea ha perso i suoi titoli a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Epstein.
L'ex principe Andrea ha perso i suoi titoli a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Epstein.
Olivier Matthys/AP/dpa

Non c'è decisamente pace per l'ex principe Andrea. L'ex duca di York ha dovuto consegnare anche il suo porto d'armi, su richiesta della polizia londinese e sempre in relazione ai suo rapporti con il criminale sessuale Jeffrey Epstein.

Carlotta Henggeler

25.12.2025, 17:40

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La polizia di Londra ha ordinato all'ex principe Andrea di consegnare il suo porto d'armi e di usarle solo sotto supervisione.
  • L'antefatto è la sua precedente associazione con il criminale sessuale Jeffrey Epstein, che aveva già portato alla perdita dei suoi titoli reali.
  • Le nuove restrizioni segnano un ulteriore declino sociale per il fratello di re Carlo e stanno suscitando scalpore nel Regno Unito.
Mostra di più

L'ex principe Andrea subisce un'altra battuta d'arresto. Al figlio minore della regina Elisabetta è infatti stata revocata anche la licenza di porto d'armi, un privilegio di cui l'appassionato cacciatore aveva goduto per anni.

Noto per gli eventi di tiro a segno nelle tenute reali come Sandringham o Balmoral, all'ex reale non è ora più permesso usare i suoi fucili in modo indipendente.

Gli agenti hanno fatto visita alla Royal Lodge del Windsor, attuale residenza del fratello di re Carlo, a novembre. Lo riporta il quotidiano inglese «The Sun».

Anche se le armi non gli sono state confiscate, le norme più severe sulla conservazione e l'accesso hanno chiare conseguenze: il 65enne potrà trasportare o utilizzarle solo sotto la supervisione di un esperto.

Ecco come. La famiglia reale fa sparire completamente l'ex principe Andrea

Ecco comeLa famiglia reale fa sparire completamente l'ex principe Andrea

La polizia conferma l'intervento

Un portavoce della polizia ha confermato che gli agenti dell'autorità per le armi da fuoco hanno visitato un indirizzo a Windsor. L'obiettivo era quello di chiedere a un uomo di consegnare volontariamente le sue armi da fuoco e il suo porto d'armi. E il porto d'armi è stato poi consegnato.

Il duca di York era già noto per i suoi esclusivi weekend di caccia nelle tenute reali di Sandringham e Balmoral. Invitava regolarmente ospiti dell'aristocrazia e del mondo degli affari a partecipare a eventi di caccia.

Un incontro del 2000 è particolarmente memorabile e oggi fa sorgere mille domande: Ghislaine Maxwell (63 anni) festeggiò il suo 39° compleanno con una caccia al fagiano a Sandringham, organizzata proprio da Andrea. Era presente anche Jeffrey Epstein, il criminale sessuale poi condannato.

In un'intervista rilasciata al programma della BBC «Newsnight», l'ex principe ha descritto a posteriori l'evento come «un normale weekend di caccia».

I più letti

La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»
In Arabia Saudita nevica per la prima volta in 30 anni: ecco la reazione di abitanti e animali
Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: «È stato un periodo molto difficile»
15enni scrivono sulle dosi di droga: «Siamo ostaggi della rete malavitosa, chiamate la polizia»
L'uomo trovato morto a Sevelen era un funzionario comunale sospeso

Le ultime sulla Royal Family

A Sandringham, nel Norfolk. Dal 1862. Ecco le tradizioni natalizie dei Windsor, tra presenti e grandi assenti

A Sandringham, nel NorfolkDal 1862. Ecco le tradizioni natalizie dei Windsor, tra presenti e grandi assenti

Pranzo di Natale solidale. William porta George tra i senzatetto: l'eredità di Lady Diana continua

Pranzo di Natale solidaleWilliam porta George tra i senzatetto: l'eredità di Lady Diana continua

Trasferimento al Forest Lodge. William e Kate fanno infuriare i nuovi vicini, ecco come mai

Trasferimento al Forest LodgeWilliam e Kate fanno infuriare i nuovi vicini, ecco come mai

Altre notizie

La magia del Natale. I figli di Macaulay Culkin non sanno che lui è il Kevin di «Mamma, ho perso l'aereo»

La magia del NataleI figli di Macaulay Culkin non sanno che lui è il Kevin di «Mamma, ho perso l'aereo»

Ecco cosa succede ora. Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica

Ecco cosa succede oraPer Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica

Tanti VIP coinvolti. Ecco alcuni gossip internazionali che ci hanno tenuti occupati nel 2025

Tanti VIP coinvoltiEcco alcuni gossip internazionali che ci hanno tenuti occupati nel 2025