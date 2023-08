Un'immagine tratta dalla serie TV Sex Education Imago

Netflix ha rilasciato le prime immagini della quarta e ultima stagione di Sex Education, il gran finale del teen drama cult e creato da Laurie Nunn. Per gli abitanti di Moordale sarà una stagione ricca di amore, risate, lacrime, amicizie, nuove (e vecchie) relazioni. Questa stagione finale, debutterà il 21 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Dopo la chiusura del liceo di Moordale, Otis e Eric devono affrontare un nuovo inizio, ossia il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Otis è nervoso all'idea di creare una nuova clinica, mentre Eric spera con tutto sé stesso che non saranno di nuovo degli 'sfigati'. L'istituto Cavendish rappresenta uno shock culturale per tutti gli studenti di Moordale, che fino ad allora pensavano di essere progressisti.

Negli Stati Uniti, Maeve sta vivendo il suo sogno alla prestigiosa Wallace University, in cui segue le lezioni dell'autore di culto Thomas Molloy. Otis si strugge per lei, mentre deve abituarsi al fatto di non essere più figlio unico, o l'unico terapista della scuola...

Asa Butterfield torna a interpretare il protagonista Otis Milburn, al suo fianco Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene.

New places, new problems.



Here’s your first look at the fourth and final season of Sex Education pic.twitter.com/SS02iSoqpw — Netflix (@netflix) August 2, 2023

Si uniscono al cast in questa stagione finale Dan Levy, vincitore dell'Emmy come miglior attore non protagonista per Schitt's Creek, Thaddea Graham, Lisa McGrillis, Marie Reuther, l'attrice e modella Jodie Turner Smith, il comico Eshaan Akbar e gli esordienti Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.

Dal suo debutto su Netflix nel 2019, Sex Education è stata candidata e ha vinto numerosi premi, incluso l'International Emmy Awards nel 2022 come miglior serie comedy.

A inizio luglio, Netflix ha pubblicato una lettera ai fan, in cui Laurie Nunn ha affermato: «Siamo incredibilmente orgogliosi di Sex Education e siamo in debito con il nostro fantastico team... e non vediamo l'ora di condividerla con voi».

ATS