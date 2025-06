Luca Guadagnino

Il regista italiano trasforma il dramma tech del 2023 in una commedia nera per Amazon MGM Studios.

Covermedia Covermedia

Luca Guadagnino, regista di «Chiamami col tuo nome» e «Challengers», si prepara a dirigere «Artificial», un film che racconta il turbolento periodo in cui Sam Altman fu licenziato e poi reintegrato come CEO di OpenAI nel 2023.

La sceneggiatura, firmata da Simon Rich, noto per il suo lavoro su «Saturday Night Live» e «An American Pickle», offrirà una visione ironica e drammatica degli eventi che hanno scosso il mondo dell'intelligenza artificiale.

Il progetto è prodotto da Amazon MGM Studios, con le riprese previste per l'estate a San Francisco e in Italia.

Sebbene il cast non sia ancora confermato, si vocifera che Andrew Garfield potrebbe interpretare Sam Altman, mentre Monica Barbaro e Yura Borisov sarebbero in lizza per i ruoli di Mira Murati e Ilya Sutskever.

Con «Artificial», Guadagnino continua a esplorare temi complessi, portando sul grande schermo una storia che riflette sulle dinamiche di potere e le sfide etiche nell'era dell'intelligenza artificiale.