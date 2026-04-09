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L'attore di «Iron Man 3» Ashley Hamilton ricoverato per overdose a Los Angeles

Covermedia

9.4.2026 - 13:00

Ashley Hamilton
Ashley Hamilton
Covermedia

L'attore, noto per «Iron Man 3» ed ex marito di Shannen Doherty, è stato soccorso in un Airbnb: condizioni stabili secondo le prime informazioni.

Covermedia

09.04.2026, 13:00

09.04.2026, 13:03

Ashley Hamilton è stato ricoverato in ospedale dopo un'overdose. Secondo TMZ, l'attore di «Iron Man 3» è stato soccorso giovedì in un Airbnb a Los Angeles in seguito a un malore. Le sue condizioni sono al momento stabili.

Figlio della leggenda di Hollywood George Hamilton, l'attore ha più volte parlato delle sue difficoltà con alcol e droga, come nel 2015, quando durante il reality «Stewarts & Hamiltons» aveva parlato dei problemi legati alla dipendenza.

Il matrimonio lampo con Shannen Doherty

Hamilton è stato il primo marito di Shannen Doherty, sposata nel 1993 dopo sole due settimane di relazione: lui aveva 19 anni.

Il matrimonio lampo è durato meno di un anno, segnato anche dai problemi di dipendenza dell'attore.

Nel gennaio 2024, Doherty era tornata su quella relazione definendola «orribile» durante un episodio del podcast «Let's Be Clear With Shannen Doherty», collegando quel periodo anche alla sua uscita da «Beverly Hills, 90210».

«Durante la mia ultima stagione ero intrappolata in un matrimonio davvero terribile, e c'erano dinamiche che rendevano molto difficile essere puntuale sul lavoro», aveva raccontato.

«So che è diventato un problema serio, ed è giusto così: se tutti sono puntuali e devono aspettare una persona, è frustrante», aveva aggiunto.

L'attrice, nota anche per «Streghe», è morta nel luglio 2024 all'età di 53 anni dopo una battaglia contro il cancro al seno.

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