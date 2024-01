Ashley Park

Uno shock settico poteva avere conseguenze fatali per l’attrice mentre si trovava in vacanza in Thailandia.

Ashley Park rivela di essere quasi morta durante una vacanza a Capodanno. L’attrice di «Emily in Paris» ha rivelato che una banale tonsillite si è trasformata in uno shock settico, con l'infezione estasi rapidamente agli organi vitali.

«Mentre sono seduta qui a elaborare e a riprendermi dalle prime settimane del 2024, l'unica parola che mi viene in mente è gratitudine», ha scritto la star su Instagram.

Ashley ha rivelato di essere stata in preda a un «dolore lancinante» prima del ricovero in terapia intensiva. Nel raccontare la drammatica esperienza, Ashely ha confermato la relazione con Paul Forman, co-star in «Emily in Paris».

«Sono grata soprattutto a Paul per essere stato incondizionatamente al mio fianco durante tutto questo. Hai calmato le mie paure e mi hai sostenuto attraverso ambulanze, tre ospedali stranieri, una settimana in terapia intensiva, spaventosi pronto soccorso, innumerevoli tac, test e iniezioni, dolori atroci e tanta confusione, il tutto mentre eravamo soli dall'altra parte del mondo, lontani da chi conosciamo. Ti amo Paul. Più di quanto possa mai dire».

L’attrice fortunatamente si è quasi completamente ristabilita. «Ho esitato a condividere quello che è successo perché sono ancora in fase di recupero… ma ora so di essere al sicuro lontana dal peggio».

Covermedia