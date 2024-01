Asia Argento

L’attrice racconta le sue festività, trascorse per la prima volta senza i figli.

È stato un Natale di solitudine e grandi riflessioni per Asia Argento. L’attrice ha trascorso le festività lontana dai suoi affetti e dai figli, Anna Lou e Nicola, ospiti dei rispettivi padri Morgan e Michele Civetta.

«Il Natale l’ho trascorso da sola e il Capodanno con la mia ex terapeuta che è diventata un’amica. Per la prima volta i miei figli hanno trascorso le feste con i loro padri. E io ho portato un fiore sulla tomba di mia madre», ha raccontato sulle pagine di Gente, su cui ha ricordato anche l’infanzia difficile e i problemi di dipendenza da alcol e droghe.

«Io sono viva per miracolo»

«Io ero figlia d’arte, ma venni lasciata completamente a me stessa, anche da minorenne. Mio padre e mia madre non mi seguivano. Il cinema era, ed è un mondo difficile, ma non c’era nessuno a proteggermi. Io sono viva per miracolo».

«Alla fine dentro di me ha prevalso lo spirito di sopravvivenza – ha spiegato a proposito della scelta di abbracciare la sobrietà -. Vedevo la mia vicina di casa che stava bene, era felice. Le ho chiesto come facesse e mi ha parlato del buddismo di Nichiren Daishonin. Da allora prego ogni giorno per trasformare la mia parte oscura e vedere le cose da una prospettiva diversa. E da tempo sono sobria, seguo il programma dei 12 passi. Sto meglio».

Dall’8 gennaio, Asia sarà in onda su Rai1 con «La Storia», fiction tratta dal romanzo di Elsa Morante e diretta da Francesca Archibugi.

Covermedia