Asia Argento

L'attrice condivide su Instagram il percorso verso la sobrietà: tra cadute, gratitudine e il coraggio di non scappare più dal dolore.

Covermedia Covermedia

Asia Argento rompe il silenzio su Instagram e condivide un traguardo importante: «Quattro anni di sobrietà, di verità cercata a mani nude».

Un percorso complesso, segnato da cadute e rinascite, che oggi celebra con lucidità e gratitudine. «Ogni giorno scelgo la vita, anche quando pesa. Solo per oggi non avrò paura».

Non è un semplice post, ma una confessione autentica. L'attrice racconta il buio degli anni passati: le dipendenze quotidiane, i blackout, la fatica di essere madre mentre tutto crollava dentro. Un abisso da cui sembrava impossibile riemergere.

Eppure, qualcosa è cambiato. Asia non dimentica chi l'ha aiutata a rialzarsi: «Non sarei qui senza chi ha creduto in me quando nemmeno io ci riuscivo». A loro dedica il suo grazie più profondo, lanciando un messaggio di speranza a chi ancora lotta.

«Celebro la libertà di non scappare più dal disagio», scrive. Non si tratta di forza, ma di disperazione trasformata in vita. Con pacatezza, Asia guarda oggi allo specchio senza giudicarsi più.

Non manca un pensiero per Anthony Bourdain, compagno scomparso nel 2018: in ogni anniversario della sua morte, rinnova la scelta di restare. E forse, anche di vivere meglio.

«Spero che il mio coming out possa aiutare altri. C'è una via d'uscita», conclude.