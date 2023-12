Asia Argento alla presentazione di «Gigolò per caso» a Roma. IMAGO/ABACAPRESS

L’attrice torna in tv con «Gigolò per caso», su Prime dal 21 dicembre.

Si definisce una «donna work in progress», Asia Argento, che dopo anni turbolenti, ha imboccato nuovamente la strada maestra.

Lo rivela nell’intervista concessa a Il Messaggero, dove parla anche della serie «Gigolò per caso», in onda dal 21 dicembre su Prime Video, nella quale si cala nei panni di una psicoterapeuta che intreccia una liaison con una donna in crisi, interpretata da Ambra Angiolini.

«Sono stata molto contenta [del ruolo], anche se all’inizio ho avuto paura. La comicità è un talento innato, un superpotere ma un attore ci può arrivare lavorando. E io, dopo 39 anni di carriera costellata di ruoli drammatici, ce l’ho fatta», spiega Asia al quotidiano, parlando del suo attuale stato d’animo.

«[Mi sento] molto più spensierata. Ho una grande voglia di leggerezza che si riflette anche nel lavoro: la carriera e i film riflettono la vita privata […]. Dovevo toccare il fondo per risalire. Gli ultimi tre anni sono stati tosti, ma ho lavorato tanto per avere la felicità che non viene mai da sola».

«Non ho seguito quel caso e non mi riguarda»

Interrogata sul caso Morgan, cacciato da «X Factor» per i suoi comportamenti inappropriati, Asia preferisce mantenere le distanze.

«Non ho seguito quel caso e non mi riguarda. Ho smesso di guardare il talent dopo essere stata estromessa dalla giuria nel 2018. Fu un’ingiustizia, ma mi ha aiutata ad essere la donna più forte che sono oggi».

L’unico rimpianto è aver girato scene senza veli. «[Non rifarei più] le scene di nudo. Non perché sia diventata moralista, ma perché ho quasi 50 anni. Ho cominciato a spogliarmi a 20 senza capire che mi stavo infilando in una gabbia. E poi vorrei non interpretare più una prostituta, ne ho fatte così tante… Anche in "A mother for an hour", il film inglese che ho appena girato, e nella serie "La storia" che si vedrà prossimamente su Rai1. Vorrei esplorare altri ruoli».

Covermedia