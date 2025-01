«Spero che la mia azione legale serva ad alzare il sipario sulle sinistre tattiche usate in rappresaglia contro chi denuncia cattive condotte e a proteggere altri che possano esserne bersaglio», aveva detto Blake al New York Times nell'articolo al centro della disputa. KEYSTONE

L'attrice americana Blake Lively ufficializza la denuncia per molestie sessuali contro il regista e co-star di «It Ends With Us – Siamo Noi a Dire Basta» Justin Baldoni e lui replica denunciando il New York Times per aver portato in luce, manipolandole, le accuse della donna contro di lui.

Keystone-SDA SDA

Baldoni, noto per la serie televisiva «Jane The Virgin», si è unito a una decina di querelanti che chiedono 250 milioni di dollari per calunnia e invasione della privacy.

Al centro è lo scoop del 21 dicembre in cui veniva messo in luce un clima tossico sul set ma che, secondo Baldoni e altri, sarebbe stato costruito ad arte usando comunicazioni «selezionate ad hoc» e «alterate, privandole del contesto e deliberatamente manipolate per ingannare» i lettori.

«Il ruolo di un'organizzazione giornalistica indipendente è seguire i fatti ovunque essi conducano. Il nostro articolo è stato riportato in modo meticoloso e responsabile basandosi sull'esame di migliaia di pagine di documenti originali, inclusi i messaggi di testo e le email che citiamo accuratamente e in modo approfondito nell'articolo», ha replicato il Times, determinato a difendersi contro la causa.

«Spero che la mia azione legale serva ad alzare il sipario sulle sinistre tattiche usate in rappresaglia contro chi denuncia cattive condotte e a proteggere altri che possano esserne bersaglio», aveva detto Blake al quotidiano nell'articolo al centro della disputa.

La denuncia è stata formalizzata

Intanto alla vigilia di Capodanno l'attrice ha formalizzato la sua denuncia accusando sia Baldoni che il suo team di aver messo in piedi una sofisticata campagna per danneggiare la sua reputazione dopo che lei si era permessa di alzare la voce contro il clima di molestie sessuali sul set.

L'azione legale cita, oltre a Baldoni, il suo studio di produzione Wayfarer e le portavoci Melissa Nathan e Jennifer Abel che avrebbero aiutato a montare gli sforzi per screditare l'attrice.

«It Ends With Us» è tratto dal un romanzo bestseller del 2016 di Colleen Hoove. È una storia drammatica e romantica che affronta temi complessi come l'amore, la violenza domestica e il coraggio di interrompere cicli tossici.

Voci di dissapori nel cast erano emerse durante il press tour lo scorso agosto e i due attori non avevano mai fatto promozione assieme. Il film è stato un successo per la Sony con 350 milioni di dollari al box office globale.