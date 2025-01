Aubrey Plaza e il marito Jeff Baena.

Aubrey Plaza rompe il silenzio sulla morte del marito Jeff Baena, che si è tolto la vita il 3 gennaio.

Aubrey Plaza è sconvolta per la scomparsa del marito Jeff Baena, morto suicida. La star di «The White Lotus» ha rotto il silenzio con un comunicato: «Questa è una tragedia inimmaginabile».

«Siamo profondamente grati a tutti per il sostegno. Vi chiediamo di rispettare la privacy in questo momento», ha aggiunto l'attrice. Il regista e sceneggiatore si è tolto la vita il 3 gennaio, secondo il County of Los Angeles Medical Examiner. Aveva 47 anni.

Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato che le autorità hanno risposto a una chiamata nei pressi della residenza di Baena venerdì. La vittima è stata dichiarata morta sul posto. Un report completo dell'ufficio del medico legale sarà disponibile soltanto alla chiusura del caso.

Una storia d'amore che durava da 14 anni

Aubrey e Jeff stavano insieme da 14 anni: si erano conosciuti nel 2011 per poi convolare a nozze nel 2020.

«Molte cose mi sono successe durante il Covid. E sì, ci siamo sposati», ha detto Plaza in un'intervista rilasciata al The Ellen DeGeneres Show nel dicembre 2021.

I due hanno tenuto la loro relazione lontana dai riflettori, fatta eccezione per le loro collaborazioni professionali in «Life After Beth», «The Little Hours» e «Spin Me Round».