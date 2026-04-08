Aubrey Plaza Covermedia

L'attrice americana è in dolce attesa del primo figlio dal collega: «Una bellissima sorpresa» dopo un anno difficile.

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Aubrey Plaza aspetta il primo figlio. La notizia arriva da People, secondo cui la protagonista di «Parks and Recreation» è incinta del compagno, l'attore Christopher Abbott.

La coppia, tuttavia, mantiene il massimo riserbo: nessun dettaglio sul sesso del bambino né sulla data prevista del parto.

A rompere il silenzio è una fonte vicina ai due, che racconta come Plaza, 41 anni, e Abbott, 40, «si sentano molto fortunati». E aggiunge: «È stata una bellissima sorpresa dopo un anno emotivamente intenso».

Il suo ex si era tolto la vita

Non è chiaro quando la relazione tra i due sia iniziata. I primi avvistamenti pubblici risalgono alla loro presenza alla sfilata Khaite durante la New York Fashion Week.

Il legame professionale tra Aubrey Plaza e Abbott risale però a qualche anno fa: hanno recitato insieme nel thriller «Black Bear» del 2020 e collaborato nel 2023 alla ripresa Off-Broadway di «Danny and the Deep Blue Sea».

La star di «The White Lotus» è stata sposata con lo sceneggiatore e regista Jeff Baena: la separazione era avvenuta nel settembre 2024, pochi mesi prima della sua morte, nel gennaio 2025, a 47 anni per suicidio.