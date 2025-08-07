Aubrey Plaza Covermedia

L'attrice interpreterà la controversa figura al centro di uno dei più clamorosi scandali degli anni Novanta, nel film «The Heidi Fleiss Story». Un ritorno sulle scene dopo il lutto per la morte del marito, Jeff Baena.

Aubrey Plaza è pronta a calarsi nei panni della famigerata «madame di Hollywood», Heidi Fleiss, nel nuovo biopic dal titolo «The Heidi Fleiss Story».

Il film, una dark comedy, racconterà gli ultimi giorni che precedettero l'arresto della Fleiss nel 1993, quando le autorità smantellarono il suo esclusivo giro di prostituzione d'alto profilo a Los Angeles.

Plaza, che sarà anche produttrice del film con la sua casa di produzione Evil Hag, torna così sul grande schermo con un ruolo di grande intensità, il primo da protagonista dopo la morte del marito, il regista Jeff Baena, avvenuta a gennaio di quest'anno.

Heidi Fleiss divenne una figura nota nei primi anni Novanta per aver gestito, secondo le accuse, un'operazione segreta destinata a clienti del jet set hollywoodiano: star del cinema, dirigenti dei media e personaggi potenti dell'élite californiana. Si dice che avesse ereditato l'attività dalla sua mentore, la condannata Elizabeth «Madam Alex» Adams, trasformandola in un impero milionario.

Quel regno crollò nel giugno 1993, quando Fleiss fu arrestata e successivamente incriminata per sfruttamento della prostituzione, evasione fiscale e riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri dichiararono che aveva riciclato oltre 1,4 milioni di euro attraverso società di comodo e documenti falsi. Il caso fece scalpore in tutti gli Stati Uniti, alimentato dalle indiscrezioni su una lista segreta di clienti illustri, mai resa pubblica.

Dopo un periodo lontano dai riflettori seguito alla tragica scomparsa di Baena per suicidio, Aubrey Plaza ha iniziato a riapparire in pubblico. A febbraio, è intervenuta allo «SNL50: The Anniversary Special», indossando una T-shirt rosa tie-dye, un omaggio discreto al look del giorno del suo matrimonio.

L'attrice e il regista erano stati insieme per oltre dieci anni, ma si erano separati pochi mesi prima della sua morte.