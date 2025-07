Raoul Bova pronto a deunciare il Napoli e Ryanair. Keystone

L'attore Raoul Bova potrebbe intraprendere azioni legali contro il Napoli e Ryanair, accusandoli di aver utilizzato in modo inappropriato un suo audio privato. La questione è legata a un presunto tradimento e a un'indagine per tentata estorsione.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Raoul Bova è al centro di una bufera mediatica e legale dopo la diffusione di suoi audio privati legati a una presunta relazione con Martina Ceretti, oggetto di un'indagine per tentata estorsione.

L'attore valuta una doppia causa civile contro Ryanair e il Napoli, accusandoli di aver sfruttato ironicamente i suoi messaggi vocali per fini promozionali.

Mentre il video del Napoli è stato rimosso, il tweet di Ryanair è diventato virale. Mostra di più

La questione del presunto tradimento di Raoul Bova con Martina Ceretti potrebbe avere risvolti legali, non solo per la diffusione degli audio privati dell'attore, ma anche per l'uso che ne è stato fatto sui social media.

Come annunciato anche da «La Gazzetta dello Sport», la Procura di Roma ha già avviato un'indagine per tentata estorsione, e Bova sta considerando di agire legalmente contro chi ha sfruttato la vicenda, in particolare Ryanair e il Napoli.

La compagnia aerea ha pubblicato un post su X il 24 luglio, ancora visibile, in cui ha usato la frase «dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti» per promuovere la sua app: «Buongiorno passeggeri speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti, avete scaricato l'app?».

buongiorno passeggeri speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti, avete scaricato l'app? — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) July 24, 2025

Il Napoli, invece, ha utilizzato una parte dell'audio originale in un video su TikTok dedicato al nuovo acquisto Kevin De Bruyne.

Secondo «La Repubblica», Bova, che tornerà in tv su RAI 1 nella nuova stagione di Don Matteo, sta valutando una doppia causa civile contro la compagnia aerea e il club calcistico, accusandoli di aver «strumentalizzato a fini ironici e promozionali i suoi messaggi vocali privati» con Martina Ceretti, coinvolta nell'indagine per tentata estorsione.

Nel frattempo il video del Napoli è stato rimosso dai social media, mentre il tweet di Ryanair sta diventando virale e attirando migliaia di commenti.

Per questo motivo, Bova intende procedere legalmente, sostenendo che le azioni delle due società rappresentano una grave violazione della sua privacy e un possibile illecito civile.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.