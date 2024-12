Aurora Ramazzotti si fidanza ufficialmente con Goffredo Cerza

Aurora Ramazotti si è fidanzata con Goffredo Cerza. Instagram @therealauroragram (Screenshot)

Aurora Ramazzotti e il suo compagno di lunga data Goffredo Cerza fanno il grande passo: la figlia 26enne di Michelle Hunziker annuncia il fidanzamento su Instagram con foto romantiche.

Jenny Keller

La coppia si è conosciuta nel 2017 grazie a un amico comune.

Sono genitori di Cesare Augusto dal 2023.

In un'intervista, Aurora ha rivelato che, oltre al matrimonio, vorrebbe avere un altro figlio. Mostra di più

Aurora Ramazzotti ha detto «sì»! La 26enne figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazotti ha reso pubblico su Instagram il suo fidanzamento con il compagno di lunga data Goffredo Cerza.

«2024-2018, ho detto sì nel luogo dove ci siamo innamorati. Ti amo per sempre», ha scritto sotto le romantiche immagini della proposta di matrimonio.

I due fanno coppia da sette anni e sono diventati genitori del piccolo Cesare Augusto nel marzo 2023. Già l'anno scorso si era ipotizzato un possibile matrimonio. Ma all'epoca Aurora aveva dichiarato che il matrimonio non era ancora un tema per lei.

Congratulazioni e parole toccanti

Qualche mese dopo, anche «Auri» ha infilato un anello al dito, ma si trattava di un cosiddetto «anello della promessa»: «È una promessa che ci sarà sempre l'uno per l'altra. Non ha nulla a che fare con il matrimonio».

Ora è arrivato il vero anello di fidanzamento e la gioia è grande.

La storia d'amore di Aurora e Goffredo è iniziata a Londra nel 2017, come riporta "Di Lei" - grazie alla mediazione di un amico comune. Non è stato un momento di «amore a prima vista», come ha detto la 26enne. La relazione si è invece sviluppata e approfondita in modo lento ma costante.

L'annuncio del fidanzamento ha scatenato una marea di congratulazioni e commenti affettuosi sul post di Aurora su Instagram. Amici, fan e persino celebrità si sono congratulati con la coppia: «Che bella coppia - viva l'amore!» ha commentato un utente.

Una visione pragmatica del matrimonio

In un'intervista alla rivista italiana "Vanity Fair", Aurora ha espresso la sua visione piuttosto pragmatica del matrimonio: «Non ho mai pensato di sposarmi. Al giorno d'oggi, l'idea di stare insieme per sempre è quasi utopica, dato che io stessa non ho avuto modelli di riferimento per un matrimonio duraturo».

Il suo compagno Goffredo, invece, proviene da un ambiente stabile: i suoi genitori sono sposati da 37 anni. «Mi ha dimostrato che è possibile crescere insieme e costruire qualcosa che duri nel tempo».

L'annuncio del fidanzamento è stato una sorpresa per molti, visto che solo pochi mesi fa Aurora aveva dichiarato di voler avere un altro figlio prima di pensare al matrimonio.

E in effetti la coppia sta già pianificando: un fratellino o sorellina per Cesare fa parte dei loro progetti futuri.