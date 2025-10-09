Goffredo Certa e Aurora Ramazzotti (foto d'archivio). IMAGO/Future Image

Aurora Ramazzotti ha annunciato sui social che sposerà il compagno Goffredo Cerza il 4 luglio 2026. La coppia, che ha già un figlio, sta pianificando il grande giorno con l'aiuto di una wedding planner.

Hai fretta? blue News riassume per te Aurora Ramazzotti ha annunciato il «save the date» su Instagram: lei e Goffredo Cerza si sposeranno il 4 luglio 2026.

La coppia è impegnata nei preparativi del matrimonio: «L'ansia inizia a farsi sentire», ha confessato la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

La giovane ha anche detto che sono un po' in ritardo nell'organizzazione delle nozze, perché la scelta della location non è stata semplice. Mostra di più

Aurora Ramazzotti ha condiviso con entusiasmo sui social media la notizia del suo imminente matrimonio con Goffredo Cerza.

Come riporta «Adnkronos», la data scelta per il lieto evento è il 4 luglio 2026. La coppia, che ha accolto il loro primo figlio Cesare nel 2023, è ora impegnata nei preparativi per il grande giorno.

«È ufficiale, abbiamo una data! Mancano solo otto mesi e l'ansia inizia a farsi sentire, ma è normale quando si organizza un matrimonio», ha confessato la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

E ha rivelato di aver trovato una «wedding planner perfetta» che la sta supportando nell'organizzazione della cerimonia.

«Siamo un po' in ritardo»

La scelta della location non è stata semplice, ha ammesso Aurora. «Siamo un po' in ritardo perché non avevamo mai discusso di matrimonio prima. Abbiamo visitato due regioni e oltre venti location diverse», ha spiegato.

D'altra parte, ora che hanno deciso la data, la location, i musicisti e i fotografi, si stanno concentrando sulla scelta del catering.

Aurora ha promesso di tenere aggiornati i suoi follower con ulteriori dettagli man mano che i preparativi avanzano.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.