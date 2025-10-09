  1. Clienti privati
Sui social Aurora Ramazzotti annuncia il «save the date»: ecco quando sposerà Goffredo Cerza

ai-scrape

9.10.2025 - 10:55

Goffredo Certa e Aurora Ramazzotti (foto d'archivio).
Goffredo Certa e Aurora Ramazzotti (foto d'archivio).
IMAGO/Future Image

Aurora Ramazzotti ha annunciato sui social che sposerà il compagno Goffredo Cerza il 4 luglio 2026. La coppia, che ha già un figlio, sta pianificando il grande giorno con l'aiuto di una wedding planner.

Alessia Moneghini

09.10.2025, 10:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Aurora Ramazzotti ha annunciato il «save the date» su Instagram: lei e Goffredo Cerza si sposeranno il 4 luglio 2026.
  • La coppia è impegnata nei preparativi del matrimonio: «L'ansia inizia a farsi sentire», ha confessato la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.
  • La giovane ha anche detto che sono un po' in ritardo nell'organizzazione delle nozze, perché la scelta della location non è stata semplice.
Aurora Ramazzotti ha condiviso con entusiasmo sui social media la notizia del suo imminente matrimonio con Goffredo Cerza.

Come riporta «Adnkronos», la data scelta per il lieto evento è il 4 luglio 2026. La coppia, che ha accolto il loro primo figlio Cesare nel 2023, è ora impegnata nei preparativi per il grande giorno.

«È ufficiale, abbiamo una data! Mancano solo otto mesi e l'ansia inizia a farsi sentire, ma è normale quando si organizza un matrimonio», ha confessato la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

E ha rivelato di aver trovato una «wedding planner perfetta» che la sta supportando nell'organizzazione della cerimonia.

«Siamo un po' in ritardo»

La scelta della location non è stata semplice, ha ammesso Aurora. «Siamo un po' in ritardo perché non avevamo mai discusso di matrimonio prima. Abbiamo visitato due regioni e oltre venti location diverse», ha spiegato.

D'altra parte, ora che hanno deciso la data, la location, i musicisti e i fotografi, si stanno concentrando sulla scelta del catering.

Aurora ha promesso di tenere aggiornati i suoi follower con ulteriori dettagli man mano che i preparativi avanzano.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

