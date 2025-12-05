Quando è nata Aurora, Michelle Hunziker aveva appena 19 anni. IMAGO/Bildagentur Monn

Aurora Ramazzotti festeggia il suo 29° compleanno e la madre Michelle Hunziker condivide su Instagram dolci ricordi di famiglia, accompagnati da un messaggio emozionante. Negli scatti c'è anche Eros Ramazzotti.

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker celebra i 29 anni di Aurora Ramazzotti con dolci foto d’infanzia condivise su Instagram.

Nel post ricorda la sua maternità precoce e si dice orgogliosa della donna e mamma che Aurora è diventata.

Il carosello scatena centinaia di commenti, tra cui quelli di Goffredo Cerza e Serena Autieri. Mostra di più

Il 5 dicembre porta aria di festa nella famiglia Ramazzotti-Hunziker: Aurora spegne 29 candeline e Michelle decide di celebrarla con un tuffo nel passato.

Su Instagram spuntano infatti tenerissimi scatti d’archivio, uno dei quali immortala anche un momento insieme a Eros Ramazzotti.

Le immagini, pubblicate in un carosello su Instagram, sono un concentrato di nostalgia: tute colorate, risate infantili e quel «musetto» che, secondo Michelle, non è mai cambiato.

La conduttrice accompagna il post con una dichiarazione d’amore: «Il mio cuore vedendoti così felice e realizzata scoppia di felicità».

Il messaggio di Michelle

«Condivido queste precious memories perché sei proprio tu e ti rappresentano tantissimo», scrive Hunziker, ricordando di essere diventata mamma a soli 19 anni.

Per il compleanno della figlia, la showgirl sceglie sei foto dal sapore familiare: Aurora bambina che si rotola nella neve, che ride, che fa facce buffe davanti all’obiettivo. Un piccolo viaggio nel tempo che commuove i fan.

E il messaggio prosegue con un’altra ondata di affetto: «Oggi ha 29 anni il mio musetto bellissimo e la cosa fantastica è che rimane invariato. Si è solo trasformato in una bellissima donna e in una mamma meravigliosa, della quale vado molto fiera. Auguri amore mio, ti amo».

In poche ore il post si riempie di commenti: più di settecento. Tra i più attesi, quelli di Goffredo Cerza, futuro marito di Aurora, e di Serena Autieri, da sempre molto vicina a Michelle: «Auguri Aurora, donna stupenda! Ti vogliamo bene».