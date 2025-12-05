  1. Clienti privati
C'è anche papà Eros Aurora compie 29 anni: gli auguri di mamma Michelle con le foto d'infanzia

ai-scrape

5.12.2025 - 15:22

Quando è nata Aurora, Michelle Hunziker aveva appena 19 anni.
Quando è nata Aurora, Michelle Hunziker aveva appena 19 anni.
IMAGO/Bildagentur Monn

Aurora Ramazzotti festeggia il suo 29° compleanno e la madre Michelle Hunziker condivide su Instagram dolci ricordi di famiglia, accompagnati da un messaggio emozionante. Negli scatti c'è anche Eros Ramazzotti.

Antonio Fontana

05.12.2025, 15:22

05.12.2025, 15:34

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Michelle Hunziker celebra i 29 anni di Aurora Ramazzotti con dolci foto d’infanzia condivise su Instagram.
  • Nel post ricorda la sua maternità precoce e si dice orgogliosa della donna e mamma che Aurora è diventata.
  • Il carosello scatena centinaia di commenti, tra cui quelli di Goffredo Cerza e Serena Autieri.
Mostra di più

Il 5 dicembre porta aria di festa nella famiglia Ramazzotti-Hunziker: Aurora spegne 29 candeline e Michelle decide di celebrarla con un tuffo nel passato.

Su Instagram spuntano infatti tenerissimi scatti d’archivio, uno dei quali immortala anche un momento insieme a Eros Ramazzotti

Le immagini, pubblicate in un carosello su Instagram, sono un concentrato di nostalgia: tute colorate, risate infantili e quel «musetto» che, secondo Michelle, non è mai cambiato.

La conduttrice accompagna il post con una dichiarazione d’amore: «Il mio cuore vedendoti così felice e realizzata scoppia di felicità».

Il messaggio di Michelle

«Condivido queste precious memories perché sei proprio tu e ti rappresentano tantissimo», scrive Hunziker, ricordando di essere diventata mamma a soli 19 anni.

Per il compleanno della figlia, la showgirl sceglie sei foto dal sapore familiare: Aurora bambina che si rotola nella neve, che ride, che fa facce buffe davanti all’obiettivo. Un piccolo viaggio nel tempo che commuove i fan.

E il messaggio prosegue con un’altra ondata di affetto: «Oggi ha 29 anni il mio musetto bellissimo e la cosa fantastica è che rimane invariato. Si è solo trasformato in una bellissima donna e in una mamma meravigliosa, della quale vado molto fiera. Auguri amore mio, ti amo».

In poche ore il post si riempie di commenti: più di settecento. Tra i più attesi, quelli di Goffredo Cerza, futuro marito di Aurora, e di Serena Autieri, da sempre molto vicina a Michelle: «Auguri Aurora, donna stupenda! Ti vogliamo bene».

