Aurora Ramazzotti con il suo amato. Covermedia

La proposta romantica a Londra, i dettagli sulle nozze e il sogno di una vita insieme.

Covermedia Covermedia

Le favole moderne esistono e quella di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ne è la prova.

Dopo sette anni d'amore e la nascita del piccolo Cesare, la coppia è pronta a dirsi «sì» in un matrimonio che promette di essere intimo ma ricco di significato.

Aurora e Goffredo hanno sempre vissuto la loro relazione con naturalezza, tra momenti condivisi sui social e una complicità evidente. Ma questa volta è stato lui a prendere l'iniziativa: nel cuore di Londra, la città che li ha fatti innamorare, Goffredo si è inginocchiato e ha chiesto la mano di Aurora, offrendole un prezioso anello di diamanti.

«Ho detto di sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre, Goffredo», ha scritto la futura sposa su Instagram, condividendo la gioia con i suoi follower.

Nonostante la riservatezza, alcuni dettagli iniziano a emergere. Aurora ha rivelato di aver già provato il suo abito da sposa, lasciando intendere che sarà un vestito elegante e dallo stile autentico, in perfetta sintonia con la sua personalità.

La data del matrimonio resta ancora avvolta nel mistero, ma gli indizi suggeriscono che il grande giorno non sia lontano. Intanto, la coppia è immersa nei preparativi, affiancata dalle rispettive famiglie, in primis mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti, che non potrebbero essere più felici per la loro primogenita.

Aurora e Goffredo hanno sempre dimostrato di essere una coppia affiatata, capace di affrontare insieme le sfide e le gioie della vita. Con la nascita di Cesare, il loro legame si è ulteriormente rafforzato, e il matrimonio rappresenta solo l'inizio di un nuovo capitolo.