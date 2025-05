Aurora Ramazzotti: «Eros e Michelle non sono classici nonni, non ci sono come vorrei»

Aurora Ramazzotti

Ospite del podcast di Giulia Salemi, l'influencer ha parlato della maternità e del rapporto con i suoi famosi genitori.

Aurora Ramazzotti, mamma di Cesare avuto due anni fa dal compagno Goffredo Cerza, non può contare sui suoi genitori come vorrebbe: «Sono molto affettuosi, ma non sono nonni classici perché lavorano entrambi tantissimo e hanno anche a loro volta dei figli», ha rivelato nel podcast di Giulia Salemi.

A volte, ha ammesso l'influencer, vorrebbe che Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker fossero più presenti fisicamente: «Mi affido tantissimo a loro, ci sono sempre per me, ma non come vorrei che ci fossero. Non è una cosa che reputo sbagliata, mi fa soffrire, ma so che non è volontaria. Mi sono organizzata e ho preso una tata. Giudicare i genitori senza sapere da cosa derivano le loro imperfezioni è veramente stupido».

Da parte sua, nessun giudizio negativo verso sua madre e suo padre: «Ti rendi conto di tantissime cose che prima non vedevi. Loro sono diventati genitori ancora quando io ero nella tarda adolescenza e continuo a vederli sotto tantissime luci e vesti. Prima dei miei coetanei, ho capito che non erano invincibili e supereroi».

Aurora sulla maternità

Aurora ha poi parlato della maternità, di come l'ha aiutata a mettere in prospettiva le cose: «Prima di diventare mamma tante cose non giravano assolutamente e poi con l'arrivo del bambino, forse sono cambiata io, ma si sono riallineate».

Ha spiegato di avere avuto in passato un rapporto molto giudicante e conflittuale con sé stessa, ma di essere riuscita a superarlo. «La gravidanza è stata un percorso tedioso, a fasi alterne. Verso la fine difficilissimo, dal punto di vista psicologico e fisico», ha spiegato, dicendo che non vedeva l'ora di conoscere suo figlio.

Quello che rimpiange è di non essere riuscita a dare lei stessa l'annuncio della dolce attesa ad alcune delle persone più care poiché anticipata dalle paparazzate: «Mi ha causato non pochi problemi all'interno delle mie amicizie», ha fatto sapere.