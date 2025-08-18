L'influencer Aurora Ramazzotti evita di mostrare il volto del figlio Cesare sui social per proteggere la sua sicurezza, sottolineando i pericoli di Internet per i bambini.

Antonio Fontana

Hai fretta? blue News riassume per te Aurora Ramazzotti, mamma da oltre due anni, ha scelto di non pubblicare immagini del volto del figlio Cesare Augusto sui social.

Secondo lei, internet è un ambiente insidioso, dal quale i bambini vanno protetti.

«Se ci informassimo anche solo un po' su cosa fanno i pedofili oggi, nessuno si sentirebbe a proprio agio», ha affermato in un'intervista.

Ha parlato pubblicamente dell'argomento, sperando che il suo esempio venga seguito da altri genitori. Mostra di più

Sono ormai passati oltre due anni da quando Aurora Ramazzotti è diventata madre, il 30 marzo 2023. Il volto del figlio Cesare Augusto, però, è ancora sconosciuto al grande pubblico. Il motivo? La 28enne ha deciso di non condividere immagini del bambino sui social media.

Come riporta «Vanity Fair», questa scelta, che si discosta dalla pratica comune tra molti influencer e celebrità, è motivata da preoccupazioni ben fondate.

Lo sharenting, una pratica da evitare

«Condividere le foto di un neonato è un atto che si fa per sé stessi, non per il bambino», afferma Aurora, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. «In un mondo ideale, sarebbe meraviglioso poterlo fare liberamente, ma Internet è un ambiente insidioso per chiunque, figuriamoci per un bambino che non ha scelto di essere esposto».

La sua è una critica pratica dello sharenting, ovvero la condivisione di immagini e momenti dei propri figli sui social, evidenziando i rischi legati agli abusi online: «Se ci informassimo anche solo un po' su cosa fanno i pedofili oggi, nessuno si sentirebbe a proprio agio, o almeno nessuno con un minimo di coscienza. Questo, per me, è un motivo più che sufficiente».

«La loro sicurezza viene prima di tutto»

Le sue preoccupazioni, riportate da Vanity Fair, non si limitano al mondo virtuale. «È anche una questione di sicurezza nella vita quotidiana. Vuoi davvero che tuo figlio venga riconosciuto per strada quando non sei con lui? E se tra 15 anni fosse arrabbiato per aver reso pubblica la sua infanzia?».

Per queste ragioni, Aurora Ramazzotti condivide solo immagini del figlio in cui il volto non si vede o è pixelato.

Ammette che questa scelta può essere difficile per molti genitori o influencer, ma per lei è fondamentale: «Capisco il desiderio di mostrare i propri figli, ma la loro sicurezza viene prima di tutto. Voglio dimostrare che esiste un equilibrio. Se qualcuno decide di seguire il mio esempio, ne sarei felicissima».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.