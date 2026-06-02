Aurora Ramazzotti, pronta a sposare Goffredo Cerza il 4 luglio 2026, è finita nel mirino dei social per gli abiti scelti per le sue damigelle.
La futura sposa ha portato le amiche in un atelier torinese, Aerenica, per trovare modelli e colori adatti al grande giorno. Tutto documentato su Instagram, con un contenuto sponsorizzato che ha mostrato prove, cambi d’abito e atmosfera da preparativi.
«Giornata di delirio», ha scritto la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, spiegando di essere riuscita in una sola mattinata a scegliere look e tonalità.
Ma la favola social si è trasformata in un ring, come riportato dal portale «Leggo». Sotto il post sono infatti arrivati commenti durissimi.
Il punto contestato è sempre lo stesso: abiti offerti in cambio di visibilità. Per alcuni follower, una scelta poco elegante da parte di chi potrebbe permettersi di pagare senza problemi.
Attacchi diretti
«Chi ha i soldi va a scrocco, noi comuni mortali paghiamo», ha scritto un utente. Un altro ha rincarato la dose, criticando il fatto che nemmeno un evento privato venga pagato di tasca propria.
C’è anche chi ha accusato Aurora di lanciare un messaggio poco etico, proprio nel momento più patinato dei preparativi.
«Pensavo che avessi raggiunto il fondo quando ti sei messa a vendere vestiti usati, ma stavolta sei riuscita a scavare ancora di più. Guarda caso solo in questo post hai tolto la visualizzazione dei mi piace», si legge in un altro commento.
D'altro canto la dinamica, nel mondo degli influencer, non è certo nuova. Marchi e personaggi pubblici collaborano spesso in cambio di visibilità, soprattutto quando i profili social contano milioni di follower.
Nel caso della quasi 30enne, però, la questione ha acceso la miccia: per molti, vedere prodotti costosi regalati a vip e influencer continua a suonare come un privilegio difficile da digerire.
Una cerimonia in Sicilia
Intanto la marcia verso l’altare prosegue. Dopo gli inviti ispirati alla grafica anni Novanta della rivista «Cioè» e l’addio al nubilato in Marocco, Aurora si prepara al grande giorno.
Le nozze con Goffredo Cerza sono previste il 4 luglio. La cornice dovrebbe essere il Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa: una dimora storica del XVI secolo immersa tra agrumeti, giardini mediterranei e grandi spazi all’aperto.