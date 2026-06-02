Il matrimonio è imminente per Aurora Ramazzotti: si sposerà il 4 luglio. IMAGO/Italy Photo Press

Il matrimonio si avvicina e la festa promette scintille. Ma prima ancora del «sì» è già esplosa la polemica.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Aurora Ramazzotti sposerà Goffredo Cerza il 4 luglio di quest'anno.

Le nozze dovrebbero svolgersi in Sicilia, al Castello Xirumi Serravalle.

Prima del matrimonio, Aurora ha scelto gli abiti delle damigelle in un atelier torinese.

Il post sponsorizzato ha scatenato molte critiche sui social.

Alcuni follower accusano i vip di ricevere gratis ciò che gli altri devono pagare. Mostra di più

Aurora Ramazzotti, pronta a sposare Goffredo Cerza il 4 luglio 2026, è finita nel mirino dei social per gli abiti scelti per le sue damigelle.

La futura sposa ha portato le amiche in un atelier torinese, Aerenica, per trovare modelli e colori adatti al grande giorno. Tutto documentato su Instagram, con un contenuto sponsorizzato che ha mostrato prove, cambi d’abito e atmosfera da preparativi.

«Giornata di delirio», ha scritto la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, spiegando di essere riuscita in una sola mattinata a scegliere look e tonalità.

Ma la favola social si è trasformata in un ring, come riportato dal portale «Leggo». Sotto il post sono infatti arrivati commenti durissimi.

Il punto contestato è sempre lo stesso: abiti offerti in cambio di visibilità. Per alcuni follower, una scelta poco elegante da parte di chi potrebbe permettersi di pagare senza problemi.

Attacchi diretti

«Chi ha i soldi va a scrocco, noi comuni mortali paghiamo», ha scritto un utente. Un altro ha rincarato la dose, criticando il fatto che nemmeno un evento privato venga pagato di tasca propria.

C’è anche chi ha accusato Aurora di lanciare un messaggio poco etico, proprio nel momento più patinato dei preparativi.

«Pensavo che avessi raggiunto il fondo quando ti sei messa a vendere vestiti usati, ma stavolta sei riuscita a scavare ancora di più. Guarda caso solo in questo post hai tolto la visualizzazione dei mi piace», si legge in un altro commento.

D'altro canto la dinamica, nel mondo degli influencer, non è certo nuova. Marchi e personaggi pubblici collaborano spesso in cambio di visibilità, soprattutto quando i profili social contano milioni di follower.

Nel caso della quasi 30enne, però, la questione ha acceso la miccia: per molti, vedere prodotti costosi regalati a vip e influencer continua a suonare come un privilegio difficile da digerire.

Una cerimonia in Sicilia

Intanto la marcia verso l’altare prosegue. Dopo gli inviti ispirati alla grafica anni Novanta della rivista «Cioè» e l’addio al nubilato in Marocco, Aurora si prepara al grande giorno.

Le nozze con Goffredo Cerza sono previste il 4 luglio. La cornice dovrebbe essere il Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa: una dimora storica del XVI secolo immersa tra agrumeti, giardini mediterranei e grandi spazi all’aperto.

Secondo le indiscrezioni, riportate anche da «TGCom24», la festa durerà tre giorni e l’intera struttura sarebbe stata riservata per garantire privacy e sicurezza agli invitati.

Tra le voci più attese, anche quella di papà Eros. Il cantante sarebbe pronto a esibirsi in un concerto privato per gli ospiti.

Prima delle nozze da sogno, però, Aurora deve già fare i conti con la prima tempesta social.