Austin Butler

La star di «Elvis» ha acquistato la celebre residenza di Los Feliz appartenuta al divo hollywoodiano. Un affare tra amici e colleghi, con un retroscena da cronaca nera.

Austin Butler ha acquistato la storica proprietà di Los Feliz da Brad Pitt per 5,2 milioni di dollari (circa 4,2 milioni di franchi).

Secondo quanto riportato da TMZ, si tratta di «The Steel House», una villa iconica dal design a L che Pitt aveva comprato soltanto due anni fa in un'operazione immobiliare con l'ereditiera Aileen Getty. Allora, l'attore di «Fight Club» aveva pagato 5,5 milioni di dollari (circa 4,4 milioni di franchi), cedendole al contempo la sua precedente residenza della zona per 33 milioni di dollari (circa 26 milioni di euro).

Svaligiata in estate

La compravendita si è conclusa a pochi mesi da un episodio che aveva fatto notizia: lo stesso immobile era stato infatti preso di mira dai ladri all'inizio dell'estate.

A giugno, infatti, tre intrusi avevano scavalcato la recinzione, forzato una finestra e saccheggiato la villa. Fortunatamente Pitt non si trovava in casa: era impegnato nel tour promozionale di «F1» con tappe a New York, Città del Messico e Londra. La polizia di Los Angeles aveva confermato l'effrazione, senza però riuscire a quantificare il bottino trafugato.

Oggi la dimora – tre camere da letto, due bagni, sauna e piscina all'aperto, distribuiti su oltre 186 metri quadrati – passa nelle mani di Butler, reduce dal successo planetario di «Elvis» e ricordato per il suo ruolo in «C'era una volta a... Hollywood».