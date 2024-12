Austin Butler

A dirigere il nuovo adattamento del romanzo di Bret Easton Ellis sarà Luca Guadagnino.

Covermedia Covermedia

Austin Butler sarà Patrick Bateman nel remake di «American Psycho». Dopo la nomination agli Oscar per la sua interpretazione di Elvis Presley nel biopic di Baz Luhrmann, l'attore verrà diretto da Luca Guadagnino, che sta creando una nuova trasposizione cinematografica del romanzo di Bret Easton Ellis.

A confermare la news è Variety: «Austin Butler reciterà nella nuova versione di Luca Guadagnino del libro American Psycho di Bret Easton Ellis per Lionsgate».

«Il film, basato su una sceneggiatura di Scott Z. Burns (Panama Papers), non sarà un remake della pellicola del 2000, ma un nuovo adattamento del romanzo di Ellis».

Nel 2000, Mary Harron ha diretto l'adattamento del romanzo per Lionsgate, con Christian Bale nella parte del protagonista, il killer squilibrato Patrick Bateman.

Nel calarsi nel ruolo di Elvis, Butler aveva raccontato di aver «perso» se stesso per mesi e mesi nel tentare di perfezionare i manierismi e i movimenti della star. A Variety aveva raccontato: «Durante «Elvis», non ho visto la mia famiglia per circa tre anni. Ero a New York a prepararmi con Baz, e poi in Australia. Ci sono stati mesi in cui non parlavo con nessuno».

«Può succedere di perdere il contatto con chi sei veramente. E sicuramente è successo quando ho finito Elvis: non sapevo più chi fossi».