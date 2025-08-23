Austin Butler

Un blackout improvviso lo lascia cieco: «Ho pensato di morire».

Austin Butler apre gli occhi e non vede nulla.

È successo sul volo che lo portava al set di «The Bikeriders» dove è restato cieco per qualche minuto, di «terrore puro».

L'attore, intervistato da Men's Health, ha raccontato il momento che lo ha segnato: «Ero convinto che stessi morendo. Poi, poco a poco, la vista è tornata. Sono sceso dall'aereo e mi sono buttato a lavorare. Colpa della stanchezza, del burnout».

Fonti come People e EW confermano l'episodio e sottolineano come Butler abbia ignorato il campanello d'allarme, continuando a girare senza pause.

Non è il primo incidente

Non è stato l'unico incidente. Dopo mesi di dolore al piede, i medici hanno scoperto un frammento di vetro grande quanto un chicco di riso rimasto incastrato dopo le riprese di «Dune: Parte Due». E già dopo «Elvis» l'attore era finito in ospedale per un virus che lo aveva messo k.o. per una settimana.

Oggi Butler ammette che a salvarlo è stato l'insegnamento di Laura Dern: «Mi ha detto che non devo distruggere la mia luce interiore per un ruolo». Un consiglio che, unito al sostegno di Tom Hardy, lo ha spinto a cambiare vita.

Allenamenti mirati, sauna, bagni ghiacciati e una routine ferrea: così Butler protegge il corpo e la mente. Perché il talento resta, ma non vale la cecità.