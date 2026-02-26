Austin Butler

Dopo un'asta tra grandi studios, Apple Original Films si assicura il progetto dedicato all'ex ciclista. Per la prima volta Armstrong concede ufficialmente i diritti sulla propria storia.

Covermedia Covermedia

Apple Original Films porta sullo schermo la parabola di Lance Armstrong e affida il ruolo dell'ex campione a Austin Butler.

Il progetto, ancora senza titolo, si è imposto su diversi studios dopo un'asta competitiva, come riportato da Deadline.

La sceneggiatura attraversa i momenti più alti e più controversi della parabola dell'ex campione statunitense: dalla diagnosi di cancro al ritorno nel ciclismo professionistico, fino alle sette vittorie consecutive al Tour de France. Dopo anni di smentite, Armstrong ammise il ricorso al doping ematico, episodio che pose fine alla sua carriera sportiva.

La vicenda era già stata raccontata sul grande schermo con «The Program», diretto da Stephen Frears nel 2015 e interpretato da Ben Foster. Il nuovo film, però, coprirà l'intero arco biografico dell'ex atleta e segna la prima volta in cui Armstrong autorizza ufficialmente l'utilizzo dei diritti sulla propria storia, dopo lunghe trattative con i produttori.

Butler è noto per l'interpretazione di Elvis Presley nel biopic «Elvis», che gli valse un Golden Globe, un BAFTA e una candidatura agli Oscar. Di recente ha recitato in «Una scomoda circostanza – Caught Stealing», candidato nel 2026 dalla Hawaii Film Critics Society per la migliore performance animale grazie al gatto siberiano Tonic.

Il progetto rafforza la presenza di Apple nel mercato dei biopic ad alto profilo, puntando su una delle storie sportive più discusse degli ultimi decenni.