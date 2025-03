Austin Butler

La casa di Austin Butler di Los Angeles è finita nel mirino dei ladri.

I malviventi si sarebbero introdotti nella proprietà dell'attore di «Elvis» lunedì, come riportato nelle scorse ore da TMZ.

Alcune fonti hanno riferito al sito che una guardia giurata ha chiamato la polizia dopo aver scoperto che una porta a vetri dell'abitazione era «in frantumi».

«Quando la guardia è entrata, si è accorta subito che la casa era stata saccheggiata». Austin non si trovava a casa al momento del furto.

Non è chiaro cosa sia stato portato via dal gruppo di malviventi. Tuttavia, fonti interne hanno riferito che la security ha segnalato la mancanza di una pistola e di denaro. Al momento nessuno è stato arrestato e le indagini sono in corso.

Butler sta lavorando su due diversi film: il thriller poliziesco di Darren Aronofsky «Caught Stealing» e la commedia dark di Ari Aster «Eddington».

Poche settimane fa i ladri avevano fatto irruzione nella villa di Nicole Kidman e Keith Urban a Beverly Hills. Né l'attrice Premio Oscar né il cantante country erano a casa al momento del misfatto.