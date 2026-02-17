Taylor Swift

Avrebbe pianificato un attentato durante le date viennesi del 2024 della popstar americana. Arrestato dopo una segnalazione della CIA, rischia fino a 20 anni di carcere.

Covermedia Covermedia

Un uomo austriaco di 21 anni è stato formalmente incriminato per terrorismo con l'accusa di aver pianificato un attentato contro i concerti di Taylor Swift a Vienna nell'agosto 2024. L'annuncio è arrivato lunedì dalla procura della capitale austriaca.

Il sospettato, identificato come Beran A., è accusato di appartenenza a un'organizzazione terroristica, fabbricazione di esplosivi e tentativo di acquisto illegale di armi. Secondo quanto riportato in un comunicato citato dalla BBC, avrebbe inoltre diffuso propaganda del gruppo jihadista Stato islamico.

L'arresto era avvenuto dopo una segnalazione della CIA, poco prima delle tre date tutte esaurite della cantante statunitense all'Ernst Happel Stadium di Vienna. I concerti erano stati cancellati immediatamente. In totale, nel 2024 erano stati fermati tre adolescenti, tra cui lo stesso Beran A.

Istruzioni online per costruire una bomba

Secondo l'atto d'accusa, il giovane avrebbe ricevuto istruzioni online per costruire una bomba a frammentazione utilizzando il triacetone triperossido (TATP), un esplosivo già impiegato in diversi attentati jihadisti.

Il tipo di ordigno, hanno sottolineato gli inquirenti, sarebbe «specifico degli attacchi dell'IS». Gli investigatori ritengono inoltre che il 21enne abbia chiesto consiglio a membri dello Stato islamico su come portare a termine un attentato.

L'intelligence statunitense aveva dichiarato nel 2024 che i presunti attentatori puntavano a provocare un numero elevato di vittime tra i fan presenti allo stadio.

Gli inquirenti sostengono anche che Beran A. avesse pianificato un precedente attacco a Dubai nel marzo dello stesso anno, nell'ambito di un presunto piano coordinato che prevedeva tre azioni simultanee riconducibili all'IS. Il giovane avrebbe però rinunciato all'ultimo momento.

«Pianto per dei concerti cancellati e non per delle vite umane»

All'epoca, Taylor Swift aveva definito la cancellazione delle date viennesi «devastante» in un post sui social. «Ma sono stata anche profondamente grata alle autorità, perché grazie a loro abbiamo pianto per dei concerti cancellati e non per delle vite umane», aveva aggiunto.

Nel 2025 un cittadino siriano di 16 anni, identificato come Mohamed A., era stato condannato in Germania a una pena sospesa di 18 mesi in relazione al caso.

Se riconosciuto colpevole, Beran A. rischia fino a 20 anni di carcere.