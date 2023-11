Il cantante italiano Adriano Celentano in una foto del 2012. KEYSTONE

«Ave o Maria Piena di grazia / Tu sei benedetta fra le donne / E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù / Santa Maria, Madre di Dio / Prega per noi UOMINI assassini / Adesso e nell'ora della nostra morte».

È il passaggio della preghiera dell'Ave Maria rivisitato (da «peccatori») e affidato oggi alle sue pagine social da Adriano Celentano. Nessun'altra nota o riferimento se non la preghiera.

Anche se non esplicitamente citato, il riferimento è probabilmente ai recenti fatti di cronaca italiana del femminicidio della giovane Giulia Cecchettin, assassinata dall'ex fidanzato Filippo Turetta, scappato in Germania dove ora aspetta l'estradizione per l'Italia con l'accusa di omicidio volontario. Un'ipotesi condivisa dall'agenzia stampa italiana Adnkronos.

